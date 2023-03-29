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الفول على السحور.. فوائد مهمة
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الفول على السحور.. فوائد مهمة

الفول على السحور.. فوائد مهمة

الفول على السحور.. فوائد مهمة
٠٢:١٩:٥١ ص، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعتمد الصائمون على وجبة السحور، بشكل أساسي، لتمدهم بالطاقة اللازمة، وكذلك الشعور بالشبع، طوال ساعات الصيام، وبقدر أهمية هذه الوجبة، يجب أن تكون صحية وخفيفة.

غني بالعناصر الغذائية

ويعد الفول من البقوليات التي لا غنى عنها لصحة الجسم، كما أنه غني بالمواد والعناصر الغذائية اللازمة، وأبرزها البروتين، والألياف، والكربوهيدرات.

ويمكن تناول الفول على السحور كوجبة رئيسة متكاملة العناصر الغذائية، لأنه يساعد على الإحساس بالشبع.

كما أنه غني بالبوتاسيوم والألياف، ويساعد على ضبط نسب الكوليسترول، والسكر في الدم.

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أفكار لإعداد وجبة السحور

يمكن أن يعد طبق الفول، كوجبة رئيسة للسحور، بمفرده، بإضافة القليل من زيت الزيتون، والبهارات، كما يمكن إضافة بعض الخضراوات بجانبه، مثل الجرجير أو الخس، والبقدونس.

كما يمكن تناول الفول بجانب البيض، أو الجبن بإضافة قطع من الطماطم، وخبز القمح.

وللفول عدة فوائد صحية أهمها:

– تعزيز صحة القلب

– يساعد على امتصاص العناصر الغذائية

– تحسين القدرات الذهنية والمعرفية

– التخلص من السموم الموجودة في الجسم

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