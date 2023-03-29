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شؤون الحرمين تُفعل مبادرة سوار غرس العطاء للأطفال (صور)
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شؤون الحرمين تُفعل مبادرة سوار غرس العطاء للأطفال (صور)

شؤون الحرمين تُفعل مبادرة سوار غرس العطاء للأطفال (صور)

شؤون الحرمين تُفعل مبادرة سوار غرس العطاء للأطفال (صور)
٠١:٥٧:٠٠ ص، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

فعلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية ممثلة بالوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية وعبر إدارة القاصدة الصغيرة مبادرة بعنوان سوار غرس العطاء خلال أيام الشهر الفضيل للأطفال من قاصدات وقاصدي البيت الحرام.

وأبانت مديرة إدارة القاصدات الصغيرات النسائية الأستاذة مريم بنت قاسم الأهدل، أن المبادرة عبارة عن سوار يوضع في معصم اليد لكتابة تفاصيل هوية الطفل وبياناته ورقم للتواصل على أن يتم وضعه للأطفال كوقاية في حال فقدان الطفل.

ويأتي هذا لضمان سلامته وسرعة الوصول للأهل، كذلك يحتوي السوار على باركورد كتيب غرس باللغات المختلفة ، وتم تنفيذ المبادرة في التوسعة السعودية الثالثة( توسعة الملك عبد الله ).

مبادرة سوار غرس العطاء للأطفال

الجدير بالذكر أن المبادرة أتت بمتابعة من سعادة مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وحرصه الدائم على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

كما رفعت الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية الأستاذة نجلاء بنت عويضه السلمي شكرها وتقديرها، لوكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية الدكتورة عبير بنت محمد الجفير، لاهتمامها وحرصها على تفعيل المبادرات الهادفة والمساهمة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأطفال شؤون الحرمين مبادرة سوار غرس العطاء للأطفال

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