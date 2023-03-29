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برعاية وزير التعليم.. توقيع عقود وظيفية لـ 65 شابًا وفتاة من ذوي الإعاقة

برعاية وزير التعليم.. توقيع عقود وظيفية لـ 65 شابًا وفتاة من ذوي الإعاقة

برعاية وزير التعليم.. توقيع عقود وظيفية لـ 65 شابًا وفتاة من ذوي الإعاقة
٠١:٤٣:٥٥ ص، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

شهد وزير التعليم يوسف البنيان اليوم بمقر الوزارة توقيع عقود وظيفية لـ 65 شاب وفتاة من ذوي الإعاقة، ضمن الشراكة التعاونية بين وزارة التعليم ومؤسسة “سعي” لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

تمكين أبناء الوطن

ويأتي هذا التعاون حرصاً من وزارة التعليم على تحقيق رؤية المملكة 2030 بتمكين أبناء الوطن من ذوي الإعاقة واستثمار مهاراتهم في المجال المهني والوظيفي، ودعماً للقطاع الثالث.

يذكر أن “سعي ” مؤسسة وقفية غير ربحية تعنى بتقديم الخدمات لذوي الإعاقة من خلال تأهيلهم مهنياً، ومن ثم توظيفهم في مختلف القطاعات ومتابعتهم، إضافة إلى العديد من الخدمات المساندة الأخرى.

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مجلس التعليم الأهلي

وفي وقت سابق، أصدر وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان قراراً بتشكيل مجلس استشاري للتعليم الأهلي تحت مسمى: “مجلس التعليم الأهلي الاستشاري”.

يأتي هذا للتنسيق بين متطلبات العملية التعليمية ومتطلبات القطاع الخاص في مجال مشاريع التعليم العام.

تطوير قطاع التعليم:

ويأتي القرار في إطار ما تقوم به وزارة التعليم من:

-تطوير لقطاع التعليم.

– تجويد القدرات التعليمية للمدارس الخاصة.

– تحفيز الاستثمار في هذا المجال.

– تعزيز التواصل مع القطاع الخاص للارتقاء بالشأن التعليمي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص، وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية.

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