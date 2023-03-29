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حريق يلتهم محال تجارية بعاصمة عربية.. وفيديو يوثق حجم الكارثة
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حريق يلتهم محال تجارية بعاصمة عربية.. وفيديو يوثق حجم الكارثة

حريق يلتهم محال تجارية بعاصمة عربية.. وفيديو يوثق حجم الكارثة

حريق يلتهم محال تجارية بعاصمة عربية.. وفيديو يوثق حجم الكارثة
٠٢:١٧:١٠ ص، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية، أن حريقا اندلع داخل محال تجارية في شارع الرشيد بالعاصمة بغداد.

وبحسب ما ذكره موقع” السومرية نيوز” أن حريقا اندلع داخل عدد من المحال التجارية في شارع الرشيد قرب المطعم التركي ب‍بغداد.

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني انقذت عدد من المواطنين من الشقق السكنية أعلى المحال التجارية.

إنقاذ 22 شخصا:

ونوهت أن الشقق السكنية أعلى المحال التجارية تأثرت بالغازات المنبعثة من نواتج الحريق، مما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني وإنقاذهم وإنزالهم بسلام دون تسجيل إصابات.

وقد بلغ عددهم 22 مواطنا ضمنهم عوائل سكنية، حيث وثقت مقاطع فيديو متداولة حجم الحريق الضخم، وجهود رجال الإنقاذ في إطفائه وانتشال المحبوسين خلف النيران والدخان.

يذكر أن “شارع الرشيد”، يعتبر من أقدم وأجمل الشوارع في بغداد، حيث افتتح الشارع يوم 23 أغسطس 1916، وهو يوم اعلان الدستور.

وكان شارع الرشيد حينها يمتد من الباب المعظم إلى منطقة السيد سلطان علي.

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