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لتوظيف العمالة المنزلية.. وزير الموارد البشرية يوقع اتفاقية مع وزيرة العمل الأوغندية
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لتوظيف العمالة المنزلية.. وزير الموارد البشرية يوقع اتفاقية مع وزيرة العمل الأوغندية

لتوظيف العمالة المنزلية.. وزير الموارد البشرية يوقع اتفاقية مع وزيرة العمل الأوغندية

لتوظيف العمالة المنزلية.. وزير الموارد البشرية يوقع اتفاقية مع وزيرة العمل الأوغندية
٠١:٢٧:١١ ص، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

وقّع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس الأربعاء اتفاق التعاون العمالي الجديد لتوظيف العمالة المنزلية الأوغندية مع معالي وزيرة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية بيتي أمونجي.

العمالة الأوغندية:

ويأتي هذا الاتفاق بعد سلسلة من أنشطة التواصل والاجتماعات والمباحثات الهادفة إلى تعزيز استمرارية التعاون العمالي بين الجانبين، بما يحقق مصالحهما المشتركة،.

ويحفظ حقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل، وينظم العلاقة التعاقدية بينهما, حيث يضمن الاتفاق الجديد إيجاد آلية مستدامة لمتابعة تنفيذ بنوده، وإشراك كافة أصحاب المصلحة المعنيين بشكل فعّال.

يذكر أن تأطير التعاون بين الجانبين بدأ منذ توقيع اتفاقيات التعاون العمالي السابقة نهاية العام 2017م.

وتعمل الوزارة بشكل مستمر في مراجعة وتقييم تعاونها الثنائي مع الدول المرسلة للعمالة وفق المستجدات والتطورات واحتياجات سوق العمل.

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الكلمات الدلالية:
توظيف العمالة المنزلية توقيع اتفاقية وزير الموارد البشرية وزيرة العمل الأوغندية

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