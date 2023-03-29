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بسبب الأمطار.. تحذير من الدفاع المدني لـ 9 مدن ومحافظات بمنطقة الرياض

بسبب الأمطار.. تحذير من الدفاع المدني لـ 9 مدن ومحافظات بمنطقة الرياض

بسبب الأمطار.. تحذير من الدفاع المدني لـ 9 مدن ومحافظات بمنطقة الرياض
٠١:٤٨:٣٠ ص، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة يومي الخميس والجمعة – بمشيئة الله – على منطقة الرياض تشمل ( الرياض – المجمعة – الزلفي – ثادق – رماح – شقراء – الغاط – السليّل – وادي الدواسر ) .

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

أمطار على عسير

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

بلغ عدد المستفيدين من خدمات الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام 3,751 مستفيداً.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى -، رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف.

كما توقع سماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 – 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 10 – 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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الكلمات الدلالية:
أمطار الرياض تقلبات جوية رياح نشطة عسير

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