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ولائم بالتقسيط بدولة عربية.. وردود فعل غير متوقعة
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ولائم بالتقسيط بدولة عربية.. وردود فعل غير متوقعة

ولائم بالتقسيط بدولة عربية.. وردود فعل غير متوقعة

ولائم بالتقسيط بدولة عربية.. وردود فعل غير متوقعة
٠١:٤٤:١٩ ص، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الأردن، على ما أعلنته شركة تمويل خاصة، بالتعاون مع أحد المطاعم، إطلاق خدمة لتقسيط الولائم والعزائم، على 3 أشهر.

خدمة التقسيط

وأعلنت شركة تمويل أردنية مشهورة، عن توفير خدمة تقسيط أغلب احتياجات الأفراد، أنها دخلت في شراكة مع أحد المطاعم لتوفير الولائم والعزائم عبر التقسيط، حسب وسائل إعلام.

تفاعل السوشيال ميديا

وعلى الجانب الآخر، علق متابعون بأن اللجوء إلى تقسيط العزومة أمر غير ضروري، وأنها بحد ذاتها لا تعتبر من الأساسيات وإنما من الكماليات التي يمكن للفرد الاستغناء عنها.

وأورد آخرون أن هذا الإعلان سيزيد من نسبة الطعام المهدور في المملكة الأردنية، التي يسجل بالفعل أرقاما مرتفعة.

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إهدار الطعام

وعلى صعيد آخر، قدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو FAO”، كميات الطعام المهدرة في المملكة بحوالي 950 ألف طن من الغذاء سنويا، وبالتالي فقدان 25 مليون متر مكعب من المياه المستخدمة في إنتاج هذه الكميات من الطعام.

وكان وزير الزراعة الأردني خالد حنيفات، أفاد، في وقت سابق، أن مجموع الغذاء المهدر في الأردن يبلغ نحو 935 ألف طن سنوياًَ.

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إهدار الطعام الأردن شركة تمويل خاصة منظمة الفاو ولائم بالتقسيط

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