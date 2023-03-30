دلالات الماء ورمزياته عند العرب

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أورد الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، أن عنصر الحياة الأساسي هو الماء، سواء كان نازلا من السماء، أو مستقرا على الأرض، وهو أحد أركان الحياة.

أهمية الماء عند العرب

وأوضح الزعاق أن العرب هم أهل صحراء قاحلة، وجافة، ومترامية الأطراف، وهم أهل تنقل وترحل، طلبا لموارد الماء، ولأهمية الماء.

كما استطرد الزعاق: ذكره الله -جل وعلا- في 57 موضعا، في 40 سورة في القرآن الكريم.

وأشار إلى قول النبي ﷺ : “لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جارٍ”.

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معاني الماء ومجازاته

وللماء مجازات عند العرب، كما تابع الباحث، فهو يدل على العزة، كما قالوا: “لا تسقني ماء الحياة بذلة.. بل فاسقني بالعز كأس الحنظل”.

كما يشار بالماء إلى الحياء، فيقال: “إذا قل ماء الوجه قل حياؤه.. ولا خير في وجه إذا قل ماؤه”.

وورد ذكر الماء في القرآن، حيث قال الله تعالى: “وجعلنا من الماء كل شيء حي”.