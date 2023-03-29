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“يا هلا.. افطر معنا”.. مواطن يقدم الإفطار للمسافرين منذ 10 سنوات
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“يا هلا.. افطر معنا”.. مواطن يقدم الإفطار للمسافرين منذ 10 سنوات

“يا هلا.. افطر معنا”.. مواطن يقدم الإفطار للمسافرين منذ 10 سنوات

“يا هلا.. افطر معنا”.. مواطن يقدم الإفطار للمسافرين منذ 10 سنوات
٠١:٤٨:١٧ ص، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يقف المواطن عيد الغيثي، على طريق قرية الهويدي في حائل، في توقيت أذان المغرب، في شهر رمضان، لتفطير الصائمين من المسافرين عبر الطريق.

طريق المعتمرين

وتعوّد الغيثي على هذه العادة منذ نحو 10 سنوات، ينادي على المسافرين، وقت الإفطار: “يا هلا تعالى افطر معنا”، فيتوقفوا بمركباتهم ليشاركوه طعام الإفطار.

ويلوح الغيثي بيديه للمسافرين الصائمين، ليحلوا ضيوفا على سفرته، حيث تقع قريته، الهويدي، التابعة لمنطقة حائل، على طريق المدينة المنورة القديم، الذي يمر عبره المعتمرون وزوار مسجد رسول الله ﷺ.

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طلبا للأجر

من جانبه، قال عيد الغيثي، إن مبادة إفطار الصائمين بدأت بفكة بسيطة في قريته منذ نحو 10 سنوات، بمسجد الحارة، ثم اتخذت موضعا أوسع بجوار المسجد.

وحسب مقطع فيديو شاركته قناة “الإخبارية”، يشترك أهالي قرية الهويدي في تفطير الصائمين، مساعدة لأخيهم، وطلبا للأجر من الله جل وعلا.

ويشارك العديد من الأهالي في سفرة إفطار الصائمين بقرية الهويدي، من باب التكافل الاجتماعي، كما ذكر عدد منهم.

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حائل سفرة إفطار رمضان طريق المدينة المنورة القديم طريق المعتمرين قرية الهويدي مواطن يقدم الإفطار

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