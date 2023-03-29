لمحبي الحلويات في رمضان.. تعرف على أهم توقيت لتناولها

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يقبل العديد من الصائمين على تناول الحلويات خلال شهر رمضان المبارك، ما يسفر عن أعراض غير محببة أو ضارة بالجسم.

الحلويات بالموائد الرمضانية:

وتشكل الحلويات الشهية والغنية بالسكريات والدهون، ركيزة أساسية في الموائد الرمضانية، حيث يعجز الصائمون عن مقاومتها كردة فعل لجسمهم، بعد أن كان معدل السكر منخفضا لديهم طوال اليوم.

فوائد صحية مع الصيام:

وبحسب ما يؤكده أخصائيون في التغذية، فإن الفوائد الصحية للصيام، تتحقق فقط حينما يكون:

1-النظام الغذائي قليل السكريات والدهون.

2- كثير الألياف والخضروات، معتدل الفاكهة.

3- تناول الحلويات بعد الافطار مباشرة يسبب أخطاراً كثيرة، تنعكس اضطرابات هضمية مزعجة.

أضرار الإفراط في الحلويات:

يتسبب الإفراط في الحلويات إلى عدة أضرار على الجسم والصحة بشكل عام منها:

-الإمساك والانتفاخ والغازات.

– ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل حاد.

– الشعور بالصداع أو ضبابية الرؤية .

– الخمول.

أفضل الأوقات لتناول الحلويات:

ونصح خبراء أنه لا يجب على الصائمين تناول الحلويات في بداية وجبة الإفطار الرئيسية.

ونبهوا أن تناولها في هذا التوقيت يؤدي إلى الإفراط في الكمية المتناولة بسبب الجوع.

كما أنه لا يجب تناول الحلويات بعد وجبة الإفطار مباشرة، حيث يودي ذلك إلى عسر في الهضم والشعور بالنفخة.

ويعتبر أفضل توقيت لتناول الحلويات هو بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من الإفطار، وبكميات محدودة.

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