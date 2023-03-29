مليشيا الحوثي تسحل طفلًا بصنعاء في نهار رمضان

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تداول رواد “تويتر” مقطع فيديو، يوثق معاملة عناصر مليشيا الحوثي للأطفال، حتى في نهار رمضان، ممارسة أساليب عنيفة في التعامل.

أحد عناصر الأمن

وأظهر الفيديو، أن عنصرا تابعا لمليشيا الحوثي الانقلابية، وهو أحد عناصر الأمن المزعوم قام بطرح طفل صغير على الأرض بقوة في صنعاء، ثم سحله، بأسلوب همجي.

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جرائم بحق الأطفال

ولا يكتفي “الحوثي” بإرسال الأطفال إلى الموت عبر حمل السلاح في ميدان المعركة مع الجيش الوطني، ولكنه يأتي بالموت إليهم بعد استيراد أدوية كيماوية مغشوشة أودت بحياة 18 طفلًا من مرضى السرطان.

وتوفى الأطفال الـ 18 جراء حقنهم بدواء كيماوي منتهي الصلاحية استوردته قيادات المليشيا في إطار سيطرتها على هيئة الأدوية وإقصاء الشركات المعتمدة منذ ما قبل الانقلاب من التزاماتها في توفير الأدوية للشعب اليمني.

دعوة للتحقيق

وفي وقت سابق، طالب وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، منظمة اليونسيف لفتح تحقيق في استيلاء الحوثي على مستحقات اليمنيين، ومراجعة الآلية الحالية لصرف الحوافز.

وقال زير الإعلام اليمني، إن: “نهب مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران مستحقات عشرات المدرسات في محافظة إب، ضمن مشروع “الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدراس” الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، يؤكد أننا أمام عصابة اجرامية تتعمد بكافة السبل إذلال اليمنيين وتجويعهم وإفقارهم”.