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استشاري يحذر من خطورة التنمر: لن تتوقعوا ما يخزّنه الطفل في ذاكرته
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استشاري يحذر من خطورة التنمر: لن تتوقعوا ما يخزّنه الطفل في ذاكرته

استشاري يحذر من خطورة التنمر: لن تتوقعوا ما يخزّنه الطفل في ذاكرته

استشاري يحذر من خطورة التنمر: لن تتوقعوا ما يخزّنه الطفل في ذاكرته
١٢:٤٢:١٥ ص، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. محمد اليوسف استشار الطب النفسي، من خطورة التنمر على مستقبل الأطفال، مؤكدا أن الأطفال لا ينسون ما يتعرضون له في الصغر.

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تحذير من خطورة التنمر

وقال اليوسف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الأطفال لا ينسون التنمر الذي يتعرضون له، لا ينسون العبارات الجارحة والمهينة، ولا ينسون السخرية من أشكالهم أو طريقة كلامهم.

وتابع اليوسف “كل هذا يتم تخزينه في عقل الطفل بكود خاص ولا ينسون بشاعة الحدث؛ ولأن عقل الصغير لا يستطيع استيعابه فإنه يخزنه إلى أن يبلغ ويشب ويتفرغ فيتذكر !”.

لا للتنمر -0 التنمر

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التنمر أسوأ ما يواجهه الطفل 

وفي وقت سابق، حذر د. نادر الرحيلي استشاري وأستاذ الطب النفسي للأطفال والمراهقين، من خطورة التنمر على حياة الطفل ومستقبله.

وقال الرحيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن التنمر هو من أسوأ ما يواجهه الطفل في حياته”.

وأضاف “تخيل أنك متجه كل صباح لمن يستقبلك بأسوأ العبارات التي تقلل من قدرك وتضحك الآخرين عليك ويودعك بتعليقات تجعلك أضحوكة ومن حولك من أباء ومعلمين لا يحركون ساكنا.. تسحق ثقتك بنفسك وتنعزل عن أصدقائك وقد تصاب بالاكتئاب.. قاتل الله التنمر”.

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