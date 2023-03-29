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“ومن تطوع خيرًا”.. دولة خليجية معظم مصروفات رمضان على نفقات العمرة
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“ومن تطوع خيرًا”.. دولة خليجية معظم مصروفات رمضان على نفقات العمرة

“ومن تطوع خيرًا”.. دولة خليجية معظم مصروفات رمضان على نفقات العمرة

“ومن تطوع خيرًا”.. دولة خليجية معظم مصروفات رمضان على نفقات العمرة
١٢:٣٥:٣٩ ص، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تزداد المصاريف الرمضانية في الكويت، والتي تصل لضعف الراتب، منها ما يذهب إلى أداء العمرة طلبا للخير والمثوبة.

مصاريف رمضان بالكويت:

ونقلت القبس الكويتية عن استشاري السلوك الاستهلاكي صلاح الجيماز أن مصاريف الأسرة الكويتية في رمضان هذا العام تصل إلى ضعف الراتب.

وأوضح الجيماز أن أسباب ذلك يعود إلى:

-الارتفاع المستمر بالأسعار.

– مصاريف رمضان في كل عام أغلى من العام الذي يسبقه.

– التضخم.

أوجه المصاريف في رمضان:

كما بين الجيماز أن هناك خمسة حقول ثابتة في رمضان، لكن هناك حقولاً أخرى تختلف حسب كل أسرة، موضحاً أن الحقول الخمسة هي:

1-خصوصية العمرة الرمضانية.

2- تجهيز المواد الغذائية والمناسبات العائلية والتجمعات.

3- التجهيز للعيد وشراء حاجيات عيد الفطر.

4- مناسبة القرقيعان.

5- تجهيز المنزل، سواء تغيير الأثاث، أو صيانة المطبخ، أو شراء أوان منزلية جديدة.

كما نوه أن الصرف على رمضان يتم غالبا دون أن يشعر الإنسان بالمبالغ التي صرفها، كون ذلك يتم بالتدريج، وعلى أكثر من مناسبة وفترة، وبالتالي لن يشعر رب الأسرة بمصروفاته.

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الكلمات الدلالية:
العمرة الكويت دول الخليج مصاريف رمضان

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