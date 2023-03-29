تكريم لحفظة القرآن برعاية محافظ جدة

تواصل – واس:

كرّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، أمس الأربعاء، طلاب وطالبات جامعة جدة، والإدارة العامة للتعليم بجدة؛ الفائزين في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في نسختها الـ 14.

حضور المسؤولين

حضر التكريم، رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، وعدد من قيادات الجامعة، وذلك في مركز المؤتمرات بالجامعة، بمشاركة أكثر من ألف متسابق ومتسابقة.

وفور وصول محافظ جدة، تجول في المعرض المصاحب للمسابقة ثم توجه للقاعة الرئيسة للحفل ثم عزف السلام الملكي، بعد ذلك ألقى الأمين العام للمسابقة، الدكتور فهد العطري، كلمة، بهذه المناسبة.

من التنزيل إلى الدوين

وأكد العطري أن المسابقة شهدت الأسبوع القرآني في موسمه الثالث ، الذي جاء بعنوان: القرآن الكريم من التنزيل إلى التدوين.

وأشار إلى أن المسابقة شارك فيها نخبةٌ من المتخصصين، من خلالِ محاضراتٍ ومناقشاتٍ أظهرت فضلَ القرآن الكريم وتاريخَه منذُ تنزيله حتى تدوينه، لاسيما وأنها تحظى بعناية ودعمِ كبيرِ على كافة المستويات ورصدت للمشاركين جوائزَ تصل إلى نصفِ مليون ريال.

كلمة رئيس الجامعة

عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً يتضمن مراحل المسابقة منذُ بدايتها ، ثم ألقى رئيس الجامعة كلمة بيّن فيها أن جامعة جدة هي الجامعة الأولى بل الوحيدة من بين جامعات المملكة التي أنشأت أمانة للقرآن الكريم وحرصت أن تقوم بدور ريادي في خدمة القرآن الكريم وأن تتنوع المسارات التي يتم فيها التنافس حول القرآن الكريم.

وفي الختام كرّم الأمير سعود بن جلوي الفائزين بالجوائز وهي عبارة عن مبالغ مالية، إضافة لسيارتين للأوائل من الطلاب والطالبات.