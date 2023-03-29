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أهم 10.. تنبيه بشأن قيمة دعم أبريل وتحذير الأرصاد من غد وحتى الإثنين
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أهم 10.. تنبيه بشأن قيمة دعم أبريل وتحذير الأرصاد من غد وحتى الإثنين

أهم 10.. تنبيه بشأن قيمة دعم أبريل وتحذير الأرصاد من غد وحتى الإثنين

أهم 10.. تنبيه بشأن قيمة دعم أبريل وتحذير الأرصاد من غد وحتى الإثنين
١٢:٠٩:٤٦ ص، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، لقرائها الكرام موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها حتى منتصف ليل اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

بحكم قضائي.. ألمانيا تسمح للمعلمات المسلمات بارتداء “غطاء الرأس”

أكدت السلطات الألمانية، أنه سيتم السماح للمعلمات المسلمات في برلين بارتداء الحجاب (غطاء الرأس).. المزيد هنا

منصور بن زايد نائبا لرئيس دولة الإمارات إلى جانب محمد بن راشد

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، قرارا، بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.. المزيد هنا

بدء إجراءات نزع ملكية عقارات جدة التاريخية

أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية”، اليوم الأربعاء، بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق منطقة جدة التاريخية.. المزيد هنا

حتى الاثنين القادم.. تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار غزيرة على الباحة غدًا

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.. المزيد هنا

امطار - الارصاد - الباحة -

تنبيه عاجل من “حساب المواطن” بخصوص قيمة دعم أبريل

أصدر “حساب المواطن” توضيحًا بخصوص قيمة الدعم ونصيب الفرد من الدعم الشهري.. المزيد هنا

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن

تعرف على خطوات الحجز ومواعيد زيارة “الروضة الشريفة” في رمضان (فيديو)

حدد مدير إدارة تنظيم الزيارة والتفويج ياسر المزيني، خطوات زيارة “الروضة الشريفة” خلال شهر رمضان.. المزيد هنا

لهذه الأسباب.. تجنبوا تناول الحلويات بعد الإفطار

قدم أطباء وخبراء التغذية نصائح فيما يتعلق بالنظام الغذائي خلال شهر رمضان، من أجل صحة أفضل، وتجنب الأضرار الصحية.. المزيد هنا

توضيح مهم حول تأثير “حساب المواطن” و”الضمان الاجتماعي” على صرف المعاش

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن الحصول على دعم “حساب المواطن” أو الضمان الاجتماعي ليس له تأثير على استحقاقية المعاش.. المزيد هنا

ايداع - مكافأة - ريال -- حساب المواطن

“سكني” للمستفيدين: يجب عليكم القيام بهذا الإجراء لضمان استمرار إيداع الدعم

كشف برنامج سكني أنه لضمان استمرار إيداع مبالغ الدعم السكني نأمل إصدار شهادة إشغال المبنى عن طريق منصة بلدي.. المزيد هنا

الاسكان التنموي - العقارات- - سكني

خارطة طريق.. كيف تستفيد من رمضان في التغيير للأفضل؟

يمثل شهر رمضان فرصة مهمة للتخلص من الكثير من العادات والسلوكيات، واستبدالها بأخرى أفضل… المزيد هنا

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