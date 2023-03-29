بدلا من “معروف”.. انتقال توثيق المتاجر الإلكترونية إلى “منصة الأعمال”

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، انتقال توثيق المتاجر الإلكتروني من منصة معروف إلى منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال.

وأوضحت وزارة التجارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن ذلك يأتي سعياً لتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وصحة تعاملاتها عبر حسابات بنكية مربوطة بالمتاجر”.

توثيق المتاجر في منصة الأعمال

ودعت الوزارة أصحاب المتاجر الإلكترونية إلى توثيق متاجرهم في منصة الأعمال بدلا من منصة معروف، حيث تأتي هذه الخطوة بالتكامل مع مجلس التجارة الإلكترونية، نتيجة لتطوير إجراءات التوثيق، واشتراط وجود حساب بنكي تجاري للمتجر لتعزيز الموثوقية في تعاملاته المالية، وتجنب عمليات النصب والاحتيال.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات التوثيق سهلة وميسرة، وتتم بشكل إلكتروني عبر https://business.sa

ويشترط للحصول على التوثيق ما يلي:

– وجود سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية المفعول

– وجود حساب بنكي تجاري، حيث ستكون منصة الأعمال هي المنصة الوحيدة المعتمدة لتوثيق المتاجر الإلكترونية في السعودية.

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