الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بدلا من “معروف”.. انتقال توثيق المتاجر الإلكترونية إلى “منصة الأعمال”
وظائف شاغرة بـ هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”
بتقديم خواتم من فضة وأطباق الحلوى.. دولة عربية تحتفل بصيام الأطفال
الحوثي يختطف ويعتقل صحفيين في أماكن سيطرته
البسطات والفوانيس.. عادة رمضانية تتزين بها أحياء الوجه في تبوك
5 أفكار لتعزيز دور الأسرة في أعمال الخير خلال رمضان

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

بدلا من “معروف”.. انتقال توثيق المتاجر الإلكترونية إلى “منصة الأعمال”

بدلا من “معروف”.. انتقال توثيق المتاجر الإلكترونية إلى “منصة الأعمال”

بدلا من “معروف”.. انتقال توثيق المتاجر الإلكترونية إلى “منصة الأعمال”
١١:٥١:٥٩ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، انتقال توثيق المتاجر الإلكتروني من منصة معروف إلى منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال.

وأوضحت وزارة التجارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن ذلك يأتي سعياً لتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وصحة تعاملاتها عبر حسابات بنكية مربوطة بالمتاجر”.

توثيق المتاجر في منصة الأعمال

ودعت الوزارة أصحاب المتاجر الإلكترونية إلى توثيق متاجرهم في منصة الأعمال بدلا من منصة معروف، حيث تأتي هذه الخطوة بالتكامل مع مجلس التجارة الإلكترونية، نتيجة لتطوير إجراءات التوثيق، واشتراط وجود حساب بنكي تجاري للمتجر لتعزيز الموثوقية في تعاملاته المالية، وتجنب عمليات النصب والاحتيال.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات التوثيق سهلة وميسرة، وتتم بشكل إلكتروني عبر https://business.sa

ويشترط للحصول على التوثيق ما يلي:

– وجود سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية المفعول

– وجود حساب بنكي تجاري، حيث ستكون منصة الأعمال هي المنصة الوحيدة المعتمدة لتوثيق المتاجر الإلكترونية في السعودية.

اقرأ أيضا:

كم المدة المتوقعة لوصول العاملة المنزلية من خلال خدمة معروفة؟

وزير التجارة: المملكة تمتلك مستقبلا واعدا وجاذبا للمستثمرين (فيديو)

الكلمات الدلالية:
توثيق المتاجر الإلكترونية منصة الأعمال منصة معروف وزارة التجارة

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن 7 أهداف لإطلاق شركة تطوير منتجات الحلال

عاجل.. صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن 7 أهداف لإطلاق شركة تطوير منتجات الحلال

١٠:٢١ ص، الأثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
متحدث «الصحة» يكشف حقيقة نفاد لقاح «أسترازينيكا» من المملكة

متحدث «الصحة» يكشف حقيقة نفاد لقاح «أسترازينيكا» من المملكة

٠٥:٠٤ م، الأحد، ٢٠ يونيو ٢٠٢١
مقتل عشرات اليمنيين.. الأرقام تفضح جرائم مليشيا الحوثي بالقطاع الصحي

مقتل عشرات اليمنيين.. الأرقام تفضح جرائم مليشيا الحوثي بالقطاع الصحي

٠٥:٥٦ م، الأحد، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
«الخطوط»: إنذار وجود قنبلة على متن طائرتنا من مدريد «كاذب»

«الخطوط»: إنذار وجود قنبلة على متن طائرتنا من مدريد «كاذب»

٠٣:٢٦ م، الخميس، ٠٤ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *