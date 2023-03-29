قرار عاجل من “الغذاء والدواء” بحظر استيراد الروبيان من هذه الدولة

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قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء، فرض الحظر المؤقت، على استيراد الروبيان، من دولة الهند، فيما طلبت وزارة البيئة والمياه والزراعة، سحب عينات من المنتجات البحرية المستوردة من خلال المنافذ الحدودية.

متلازمة البقع البيضاء

واتضح بعد سحب العينات، ظهور نتائج إيجابية لفيروس متلازمة البقع البيضاء، على منتجات الروبيان المجمدة الواردة من الهند،

وأضافت الهيئة أنها قررت، على إثر هذه النتائج، فرض الحظر المؤقت على استيراد الروبيان من الهند لحين قيام الجانب الهندي بتقديم ضمانات كافية تضمن سلامة تلك المنتجات المصدرة إلى المملكة، وضمان عدم انتقال فيروس متلازمة البقع البيضاء إلى الثروة السمكية بالمملكة.

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كمية من الفقع

وفي وقت سابق، رفضت “الغذاء والدواء” إدخال 5044 صندوقًا من الكمأ (الفقع) يزن 12 ألف و238 كيلوجرامًا، وردت عبر منفذ الحديثة خلال شهر

وأوضحت “الغذاء والدواء” أنها بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة رفضت دخول عدد من إرساليات الكمأ إلى المملكة، تبين عليها وجود نمو فطري وتعفن منتشر، كما حررت مخالفة على المستوردين، وذلك لتداولهم منتجًا غذائيًا ملوثًا.

وأكدت أنها تقوم أيضًا بإجراء التحاليل المخبرية للمبيدات والمعادن والإشعاعات والتحاليل اللازمة المعتادة في مثل هذه الحالة.