“الصحة” لمرضى السكري: هذه حالات الإفطار في الصيام ضمن حملة “رمضان مفتاح”

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت “الصحة” حملة توعوية تحت شعار” #رمضان_مفتاح”، بهدف توعية مرضى السكري والمجتمع بشكل عام حول الحالات التي تتطلب الإفطار في نهار شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الذي يؤكد على أهمية حماية النفس، كما ورد في القرآن الكريم في سورة البقرة- الآية رقم 195 “وأنفقوا في سبيل الله ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين”.

رسالة توعية

وحددت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته عبر منصاتها الإعلامية، رسالة توعوية عن مرض السكري الحالة التي تتطلب أهمية الإفطار وقطع الصيام في رمضان، وذلك حينما يكون معدل السكر أقل من 70 mg/dl وأعلى من 300 mg/dl ، وذلك للمحافظة على صحة الجسم، وتقليل الخطورة على الإنسان.

نظام غذائي

كشفت دراسة جديدة عن تفاصيل نظام غذائي يقلل من خطر الوفاة بين مرضى السكري من النوع 2.

ويقوم هذا النظام على فكرة استبدال السكر بالخضروات بدلاً من شرائح اللحم.

وأظهرت دراسة على أكثر من 10 آلاف شخص بالغ بالولايات المتحدة مصابين بالسكري من النوع 2، أن أولئك الذين تناولوا كمية أقل نسبيًا من الكربوهيدرات كانوا أقل عرضة للوفاة خلال الثلاثين عامًا القادمة، مقارنة بالذين تناولوا نسبة أكبر.

وبينت النتالئج أن الأشخاص الذين تناولوا كمية معتدلة من الكربوهيدرات مع الإكثار من الخضروات والفواكه والحبوب والفاصوليا الغنية بالألياف يعيشون لفترة أطول، مقابل الأشخاص الذين يتناولون وجبات مرتفعة الكربوهيدرات.

ويقول الخبراء، وفقًا لوكالة “يو بي آي”، إن النتائج، التي نُشرت في عدد أبريل من مجلة “رعاية مرضى السكري”، تدعم النظام الغذائي الذي يتضمن الحد من السكر والأطعمة المصنعة، وتناول المزيد من الخضروات.

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أسباب مرض السكري من النوع 2

وينشأ مرض السكري من النوع 2 عندما يفقد الجسم حساسيته تجاه هرمون الأنسولين المنظم لسكر الدم.

وغالبًا ما يرتبط المرض بالسمنة، ويمكن السيطرة عليه من خلال التغييرات في النظام الغذائي وممارسة الرياضة وفقدان الوزن.

قال مؤلف الدراسة يانج هو، باحث مشارك في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة بالولايات المتحدة، إن الأنظمة الغذائية الشائعة التي تقيد الكربوهيدرات بشكل صارم، مثل حمية كيتو، يصعب الحفاظ عليها بمرور الوق .

بالإضافة إلى ذلك، أوضح هو: “ليست كل الكربوهيدرات متشابهة. تجنب السكر والأطعمة النشوية مثل الخبز الأبيض والوجبات الخفيفة المصنعة أمر منطقي، خاصة لمرضى السكري”.

لكن هناك الكثير من الكربوهيدرات الصحية مثل الخضروات والحبوب الكاملة الغنية بالألياف”، وفق قوله.

الكربوهيدرات في النظام الغذائي

ونظر الباحثون في الطريقة التي يأكل بها مرضى السكري على المدى الطويل – بما في ذلك جودة اختياراتهم من الكربوهيدرات.

واستندت النتائج إلى بيانات من دراستين طويلتين أجريتا على أخصائيي الصحة في الولايات المتحدة، وركز الباحثون على أكثر من 10 آلاف مشارك ممن أصيبوا بالنوع الثاني من السكري بعد بدء الدراستين.

وعلى مدى 30 عامًا، مات أقل بقليل من 4600 مشارك في الدراسة. وكان الاحتمالات أقل بين الأشخاص الذين كانت وجباتهم الغذائية أقل نسبيًا في الكربوهيدرات.

والأشخاص الذين سجلوا أعلى 20 في المائة في نظام غذائي صحي منخفض الكربوهيدرات – غني بالأطعمة النباتية، خفيف في السكر والنشا – كانوا أقل عرضة للوفاة بحوالي 30 في المائة خلال فترة الدراسة، مقابل الأشخاص الذين سجلوا أدنى من 20 في المائة.