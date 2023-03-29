وظائف شاغرة بـ هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 9 وظائف مُتعددة (دبلوم فأعلى) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير المشروع.

2- محلل الأعمال.

3- مدير عمليات المشاريع.

4- مدير منتجات أول.

5- عالم البيانات.

6- مدير مشروع مساعد.

7- مهندس بيانات.

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التخصصات المطلوبة:

– التسويق.

– علوم الحاسب.

– الهندسة.

– إدارة الاستراتيجية.

– إدارة الأعمال.

– الإدارة العامة.

– علوم البيانات.

– أو ما يعادلها.

نبذة عن الهيئة:

– تم تكليف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بقيادة برامج عمل طموحة وهادفة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة برئاسة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومع تبوّء مركز الصدارة في مجال البيانات الوطنية والذكاء الاصطناعي.

تتطلع الهيئة إلى تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد رائد عالمياً قائم على البيانات بحلول عام 2030.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

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