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الحوثي يختطف ويعتقل صحفيين في أماكن سيطرته
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الحوثي يختطف ويعتقل صحفيين في أماكن سيطرته

الحوثي يختطف ويعتقل صحفيين في أماكن سيطرته

الحوثي يختطف ويعتقل صحفيين في أماكن سيطرته
١٠:١٣:٠٢ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انتقد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، مواصلة مليشيا الحوثي، اختطاف واعتقال الصحفيين والنشطاء في أماكن سيطرتها.

تعذيب نفسي وجسدي

وقال الإرياني عبر “تويتر”: “تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، اعتقال خمسة من الصحفيين والنشطاء في مناطق سيطرتها، منذ أربعة اشهر، بعد أن اختطفتهم من منازلهم، ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، واخضعتهم لمحاكمة هزلية بمحكمة غير قانونية، وأصدرت بحقهم أحكاما متفاوتة بالسجن ومصادرة صفحاتهم، على خلفية انتقاداتهم لفسادها وممارساتها الإجرامية”.

أفعال مستنكرة

ومن السخرية أن المليشيا التي قادت انقلابا على الدولة، واجتاحت العاصمة صنعاء وسيطرت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وفجرت حربا للعام التاسع على التوالي، وتسببت في سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.

وكبدت الاقتصاد الوطني خسائر تقدر بمليارات الدولارات، ودمرت البنية التحتية، ومارست سياسات الافقار والتجويع بشكل ممنهج بحق المواطنين، واعادت اليمن عقودا للوراء، واضرت بسمعة البلاد وعلاقاته بجيرانه، تحاكم صحفيين ونشطاء بتهم تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

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الصمت الدولي

واستطرد: “نستغرب حالة الصمت الدولي إزاء جرائم الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الصورية والتصفيات الجسدية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق السياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء في مناطق سيطرتها، ومحاولات إرهابهم، ومنعهم من نقل الحقائق على الأرض، والتغطية على الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها بحق المدنيين”.

إدانة الأفعال الإجرامية

وشدد الإرياني: “نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن الصحفيين بمغادرة مربع الصمت وتحديد موقف واضح من هذه الممارسات الإجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لإطلاق كافة المختطفين من صحفيين واعلاميين ونشطاء في معتقلاتها فورا دون قيد أو شرط، والتوقف عن استخدام القضاء أداة للقمع والإرهاب السياسي”.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن اختطاف صحفيين باليمن معمر الإرياني مليشيا الحوثي

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