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5 أفكار لتعزيز دور الأسرة في أعمال الخير خلال رمضان

5 أفكار لتعزيز دور الأسرة في أعمال الخير خلال رمضان

5 أفكار لتعزيز دور الأسرة في أعمال الخير خلال رمضان
٠٩:٥٧:٤٣ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مجلس شؤون الأسرة أن مشاريع الخير تتعدد في شهر رمضان المبارك، ولكلٍ أسرة مشروعها الذي تستثمر فيه طاقات أفرادها، مضاعفةً للأجور ورفعًا للدرجات.

مشاريع الخير للأسرة في رمضان

– جوانب الطاعات

– نشر العلم

– صلة الأرحام

– العمل التطوعي

– تقديم الصدقات

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ما هو دورك في تعزيز مشروع أسرتك؟

1- تحفيز الهمم

2- تيسير الفرص

3- تشجيع كل فرد على تقديم ما يمكنه

4- استثمار قدرة كل فرد

5- التنافس في البذل

وفي وقت سابق، كشف مجلس شؤون الأسرة، أن المسؤولية الاجتماعية هي الحس الأخلاقي الذي ينمو مع الفرد منذ الصغر ليدفعه إلى العمل من أجل الوطن والمجتمع.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الأسرة سبب رئيسي في تنمية شعور أبنائها بالمسؤولية تجاه الوطن والمجتمع.

كيف تساهم الأسرة في إعداد فرد مسؤول ؟

وأشار إلى أن الأسرة حتى تساهم في إعداد فرد مسؤول يراعي مجتمعه، لابد من إتباع هذه الخطوات:

1 – إظهار الحب والتعاطف والاحترام.

2 – تعليم قواعد السلوك الاجتماعي السليم.

3 – إذكاء احترام الملكية الشخصية والعامة.

4 – تعزيز الاتجاه نحو التطوع ومساعدة المحتاج.

5 – غرس قيم الدين الإسلامي والمواطنة الصالحة.

6 – تشجيع الطفل عند قيامه بالسلوك الاجتماعي الصحيح.

7 – رفع مستوى الوعي والالتزام تجاه القضايا الاجتماعية.

8 – تنمية الاستقلال الذاتي لدى الطفل في بعض جوانب حياته.

في الوقت نفسه، دعا مجلس شؤون الأسرة للتسجيل في ورشة عمل بعنوان ” الوالدية الفاعلة”، للتعريف بالممارسات الصحيحة وأهم المحاور والمفاهيم المتعلقة بها، وكيفية اكتساب مهاراتها.

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الكلمات الدلالية:
أبواب الخير الطاعات رمضان مجلس شؤون الأسرة

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