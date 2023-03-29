الشيوخ الأمريكي يوافق على إلغاء تفويض “استخدام القوة” بالعراق

تواصل- فريق التحرير:

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأغلبية الأصوات لصالح مشروع قانون يلغي تفويضيّ “استخدام القوة العسكرية” ضد العراق، بعد عقدين من غزو الولايات المتحدة للبلاد والإطاحة برئيسها الأسبق صدام حسين.

ووافق 66 من أعضاء المجلس على مشروع القانون، بينما صوت 30 ضده.

التصديق وإرساله إلى الرئيس

ومن المنتظر أن يُحال مشروع القانون إلى مجلس النواب من أجل عملية التصديق وإرساله إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ليصبح قانونا نافذا.

إعلان الحرب

ويمنح دستور الولايات المتحدة سلطة إعلان الحرب للكونغرس، لكن تلك السلطة تحولت تدريجيا إلى الرئيس بعد أن أقر الكونغرس تفويضات، لا تزال سارية حتى اليوم، باستخدام القوة العسكرية مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق، وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

إعادة تأكيد سلطة الكونغرس

ويسعى مشروع القانون إلى إعادة تأكيد سلطة الكونغرس التي يفرضها الدستور لإعلان الحروب وإنهائها، وتعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق من خلال إغلاق التصاريح المفتوحة المستخدمة لتنفيذ الأنشطة العسكرية الأمريكية في ذلك البلد.

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