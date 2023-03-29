6 خطوات للتحقق من فواتير خدمة “فرجت”

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للتسهيل على المستخدمين نشرت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر أفراد، خطوات التحقق من فواتير خدمة فرجت .

وتشمل الخدمة الخطوات التالية:

1-تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

2- اختيار خدماتي.

3- اختيار المديرية العامة للسجون.

4- التحقق من رقم فاتورة السداد.

5- ظهور خانة لإضافة رقم الفاتورة ثم البحث.

6- ستظهر نتيجة التحقق في حالة كون الفاتورة ضمن الفئات المستفيدة من الخدمة أم لا.

تسهيل سداد المديونيات

وفي وقت سابق أعلنت المديرية العامة للسجون عن تطوير خدمة فرجت المتاحة عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، وذلك من خلال إتاحة الدفع الإلكتروني عبر تطبيق “أبشر” من خلال قنوات الدفع (مدى، البطاقات الائتمانية).

وأوضحت مديرية السجون، أن ذلك يأتي بهدف تسهيل الاستفادة من الخدمة للراغبين في سداد المديونيات عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير.

مزايا خدمة فرجت:

وتتميز خدمة “فرجت” بالبحث عن:

-الحالات المستحقة من سجناء الحقوق المالية.

– استعراض تفاصيل الحالات؛ مثل مدة الحكم، والعمر، عدد أفراد الأسرة، والمبلغ المتبقي.

– التحقق من رقم الفاتورة؛ للتأكد من صحة إدراجها في الخدمة.

– عرض الموقوفين الأكثر استحقاقًا آليًّا، وفق الحالات المدرجة فيها.

كما يستطيع المتبرعون الآن الوصول إلى الخدمة من منصتي “أبشر وإحسان”؛ وذلك حرصًا على تسهيل سبل الخير الآمنة للتبرع للمستفيدين من الخدمة، دون الوقوع في عمليات احتيال أو الدخول لمواقع وهمية.

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