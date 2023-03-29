بدء إجراءات نزع ملكية عقارات جدة التاريخية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية”، اليوم الأربعاء، بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق منطقة جدة التاريخية.

توجيه لملاك العقارات

ووجه “تنمية” ملاك العقارات، حسب صحيفة “أم القرى”، بمراجعـة مكتب البرنامج بحي البغدادية، مصطحبين معهم ما يلي:

– نسخة من الهوية الوطنية

– سجل الأسرة والأصل للمطابقة

– صك حصر ورثة للمتوفى

– نسخة من إثبات ملكية العقار مثل صك أو حجة استحكام والأصل للمطابقة

– وكالة سارية في حال وجود وكيل

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نزع العقارات والتنمية المجتمعية

ويتولى “تنمية” جميع عمليات نزع العقارات والتنمية المجتمعية في مناطق المشاريع التنموية المعلن عنها وتحقيق التنمية المجتمعية للسكان في مناطق المشاريع التنموية، وذلك من خلال تقديم البرامج التنموية والخدمات، حسب “عكاظ”.

ومن أبرز تلك المشاريع:

– مشروع نيوم

– مشروع البحر الأحمر

– تطوير محافظة العلا

– مشروع بوتيك الرياض

– مشروع مدينة أبها

– رؤى الحرم المكي

– مشروع أمال

– جدة التاريخية ويقع في منطقة جدة البلد شرق ميناء جدة الإسلامي