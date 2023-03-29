حتى الاثنين القادم.. تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار غزيرة على الباحة غدًا

تواصل – فريق التحرير:

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ غداً الخميس – بمشيئة الله – حتى الاثنين القادم.

توخي الحيطة والحذر

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع لتوخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم .

تقلبات جوية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة ابتداء من يوم غد الخميس وحتى الاثنين المقبل.

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أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح هابطة نشطة السرعة.

تساقط للبرد وجريان للسيول

وأضاف أن الحالة يصاحبها أيضًا تساقط للبرد وجريان للسيول وعواصف ترابية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى أكثر من 50كم/ ساعة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

أمطار رعدية على هذه المناطق

وتوقع أن تتأثر مناطق عسير والباحة وجازان ونجران بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة من الخميس إلى الاثنين المقبل.

في حين يكون تأثيرها على محافظتي السليل ووادي الدواسر يومي الخميس والجمعة.

وأشار إلى معظم محافظات منطقة الرياض وأجزاء من منطقة مكة المكرمة، تشهد أمطارًا رعدية متوسطة يومي السبت والأحد.

في حين يكون تأثيرها على معظم محافظات مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية ومحافظة رفحاء يومي الخميس والجمعة.

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عواصف ترابية ورياح نشطة مثيرة

وابتداء من يوم غد الخميس، تشهد مناطق تبوك “خاصة أجزاءها الشرقية”، مكة المكرمة “خاصة أجزاءها الشرقية”.

معحائل والحدود الشمالية والجوف والرياض والقصيم والشرقية “خاصة أجزاءها الشمالية”، عواصف ترابية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وتصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50كم /ساعة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وارتفاعا للأمواج على المدن الساحلية منها لتصل إلى أكثر من 2,5 متر، وتزداد شدتها يومي السبت والأحد.

انخفاض في درجات الحرارة

كما تشهد مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية من يوم غد الخميس وحتى السبت المقبل، انخفاضا في درجات الحرارة لتتراوح الصغرى بين “2/6” درجات مئوية.

ودعا المركز لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها عبر منصاته الإعلامية، مهيبا بالجميع إتباع تعليمات الجهات المعنية.