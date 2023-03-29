مجددا. ملاطية التركية تتعرض لهزة أرضية بقوة 4.2 ريختر

تواصل- فريق التحرير:

تعرضت ولاية ملاطية التركية مساء اليوم الأربعاء لهزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر.

هزة أرضية بملاطية:

ونقل موقع”تركيا الآن” عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية قولها في بيان إن الهزة وقعت على عمق 7 كيلومترات.

وقبل أيام وقع زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر في منطقة “يشيل يورت” بولاية ملاطية وسط تركيا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، حينها، أن هزة أرضية بقوة 4.4 درجات وقعت في ولاية ملاطية، عند الساعة 22: 43 (تغ +3).

وأوضح أن مركز الزلزال بمنطقة يشيل يورت، وعلى عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

50 ألف قتيل:

فيما أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع حصيلة ضحايا ‎الزلزال في تركيا إلى 50.096 قتيلاً.

وقالت إن 50.096 شخصًا بينهم 6807 أجانب، لقوا حتفهم في الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش وجنوب تركيا.

وفي شمال سوريا، تم الإبلاغ عن 5900 حالة وفاة، ولكن من المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير.

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