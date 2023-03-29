في خطوات بسيطة.. أسهل طريقة لتحضير “المعصوب” بالقشطة

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يعد المعصوب من أطباق التحلية التي يشتهر تقديمها في المطبخ السعودي.

ويمكن تحضيرها بالأكواب أو في طبق رئيسي أو أطباق فردية وهي من الوصفات العربية اللذيذة والسهلة.

المكونات

– كوبان من الدقيق .

– خمس حبات من الموز مهروسة.

– ربع ملعقة صغيرة من الملح.

– ثلاث ملاعق من الزيت النباتي.

– عبوتان من القشطة.

– كوب من الماء الدافئ.

– ربع كوب من العسل.

طريقة التحضير

– يوضع الدقيق مع الملح في وعاء ويضاف الزيت وتعجن المكونات حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة ثم توضع وتغطى جانبا لمدة ربع ساعة حتى ترتاح قليلاً.

– تقسم العجينة إلى أقسام ويفرد كل جزء على شكل دائرة ويحمر في الزيت على الوجهين، ثم يفتت قطعاً صغيرة.

– يوضع طبقة من الخبز في الوعاء، ثم يهرس الموز ويوضع كطبقة ثانية، ثم تضاف القشطة والعسل ويقدم مبرداً.

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