في خطوات بسيطة.. أسهل طريقة لتحضير “المعصوب” بالقشطة
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يعد المعصوب من أطباق التحلية التي يشتهر تقديمها في المطبخ السعودي.
ويمكن تحضيرها بالأكواب أو في طبق رئيسي أو أطباق فردية وهي من الوصفات العربية اللذيذة والسهلة.
المكونات
– كوبان من الدقيق .
– خمس حبات من الموز مهروسة.
– ربع ملعقة صغيرة من الملح.
– ثلاث ملاعق من الزيت النباتي.
– عبوتان من القشطة.
– كوب من الماء الدافئ.
– ربع كوب من العسل.
طريقة التحضير
– يوضع الدقيق مع الملح في وعاء ويضاف الزيت وتعجن المكونات حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة ثم توضع وتغطى جانبا لمدة ربع ساعة حتى ترتاح قليلاً.
– تقسم العجينة إلى أقسام ويفرد كل جزء على شكل دائرة ويحمر في الزيت على الوجهين، ثم يفتت قطعاً صغيرة.
– يوضع طبقة من الخبز في الوعاء، ثم يهرس الموز ويوضع كطبقة ثانية، ثم تضاف القشطة والعسل ويقدم مبرداً.
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