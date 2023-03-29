الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“الأعلى للقضاء” يوافق على إنشاء محكمة أحوال شخصية في جازان
بعد وفاته دماغيًا.. شاب ينقذ حياة 5 مرضى
“مدني الرياض” يخمد حريقا في حي لبن.. تعرف على التفاصيل
تصريح مفاجئ من إيلون ماسك حول الذكاء الاصطناعي
جولة رقابية مفاجئة لبلدية “خميس مشيط”.. وهذا ما تم ضبطه
لماذا يزداد “الجوع الوهمي” في نهاية رمضان؟.. دراسة تكشف السبب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الأعلى للقضاء” يوافق على إنشاء محكمة أحوال شخصية في جازان

“الأعلى للقضاء” يوافق على إنشاء محكمة أحوال شخصية في جازان

“الأعلى للقضاء” يوافق على إنشاء محكمة أحوال شخصية في جازان
٠٦:٢٣:٠٣ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم، جلسته -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وحضور أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.

محكمة أحوال شخصية

وافق المجلس على إنشاء محكمة أحوال شخصية في منطقة جازان، ومعالجة القضايا الجزائية في المنطقة، كما اطلع على الدراسة المرفوعة بشأن دعاوى المساهمات العقارية واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

كما استعرض المجلس عددًا من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعددًا من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وتكليف وترقيات وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.

وأصدر المجلس قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.

اقرأ أيضا:

قرار هام من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإلغاء هذا الأمر

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية المجلس الأعلى للقضاء المملكة مجلس القضاء

مواد ذات صلة

المزيد
«البعيجان» إماماً لصلاة «الاستسقاء» بالمسجد النبوي

«البعيجان» إماماً لصلاة «الاستسقاء» بالمسجد النبوي

٠٤:٢٠ م، الثلاثاء، ٢٤ يناير ٢٠١٧
«الصحة» تشترط اللقاح الرباعي على سكان «مكة» و«المدينة» والمعتمرين

«الصحة» تشترط اللقاح الرباعي على سكان «مكة» و«المدينة» والمعتمرين

٠٢:٥٨ ص، الخميس، ١٣ يوليو ٢٠١٧
الكويت.. «بفعل فاعل» شاهد حريق هائل بمنطقة ميناء عبد الله

الكويت.. «بفعل فاعل» شاهد حريق هائل بمنطقة ميناء عبد الله

٠٦:٠٥ ص، الأثنين، ١٨ أبريل ٢٠٢٢
توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية مُمطرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية مُمطرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

٠٨:٢٥ ص، الثلاثاء، ١٨ فبراير ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *