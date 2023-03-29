الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تصريح مفاجئ من إيلون ماسك حول الذكاء الاصطناعي
جولة رقابية مفاجئة لبلدية “خميس مشيط”.. وهذا ما تم ضبطه
لماذا يزداد “الجوع الوهمي” في نهاية رمضان؟.. دراسة تكشف السبب
“هيئة المنافسة” تُصدر عددًا من القرارات وتعدل اللائحة التنفيذية
حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات ويضبط 257 متهمًا
راتب أبريل.. تعرف على موعد صرف “ساند” خلال شهر رمضان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تصريح مفاجئ من إيلون ماسك حول الذكاء الاصطناعي

تصريح مفاجئ من إيلون ماسك حول الذكاء الاصطناعي

تصريح مفاجئ من إيلون ماسك حول الذكاء الاصطناعي
٠٥:٤٩:٣٩ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير: 

في تصريح صادم، دعا الملياردير “إيلون ماسك” وعشرات من قادة صناعة التكنولوجيا الآخرين، شركات الذكاء الاصطناعي إلى وقف تطوير الأنظمة التي يمكنها منافسة الذكاء البشري.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة لمعهد “فيوتشر أوف لايف”، موقعة من “ماسك”، و”ستيف وزنياك” المؤسس المشارك لشركة “آبل”، والمرشح الرئاسي في أمريكا لعام 2020 “أندرو يانغ”.

الذكاء الاصطناعي

الرسالة حثت مختبرات الذكاء الاصطناعي على التوقف عن نماذج تدريب أكثر قوة من “جي بي تي 4″، أحدث إصدارات نماذج اللغة الكبيرة والذي طورته شركة “أوبن إيه آي” الناشئة.

وقالت الرسالة: “أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي المعاصرة الآن قادرة على منافسة البشر في المهام العامة، وعلينا أن نسأل أنفسنا؛ هل يجب أن نسمح للآلات بإغراق قنوات المعلومات لدينا بالدعاية والكذب”.

وأضافت: “هل يجب أن نسمح بأتمتة جميع الوظائف، بما في ذلك تلك التي تحقق الغرض منها بشكل مرض، وهل يجب أن نطور عقولًا غير بشرية قد تفوقنا في النهاية من حيث العدد والذكاء لتحل محلنا”.

اقرأ أيضا:

تراجع إلى ما دون النصف.. ماسك يقدّر قيمة “تويتر” بـ20 مليار دولار

الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك الذكاء الذكاء الاصطناعي ماسك

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. احتجاز طفلتين في لعبة “الصاروخ” بالطائف

بالصور.. احتجاز طفلتين في لعبة “الصاروخ” بالطائف

١٠:١٩ ص، الأربعاء، ١٨ يونيو ٢٠١٤
«التجارة» تنفي تخفيض سعر أسطوانات غاز الفريون

«التجارة» تنفي تخفيض سعر أسطوانات غاز الفريون

٠٧:٢٤ م، الأربعاء، ٠٣ يونيو ٢٠١٥
جبهة النصرة تطلب شطبها من اللائحة السوداء للإفراج عن عناصر الأمم المتحدة

جبهة النصرة تطلب شطبها من اللائحة السوداء للإفراج عن عناصر الأمم المتحدة

٠٧:٤٤ ص، الأربعاء، ٠٣ سبتمبر ٢٠١٤
العلامة البراك يوضِّح حكم التهنئة بالعيد قبل الصلاة

العلامة البراك يوضِّح حكم التهنئة بالعيد قبل الصلاة

١١:١٠ م، الأربعاء، ١٥ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *