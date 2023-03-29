تصريح مفاجئ من إيلون ماسك حول الذكاء الاصطناعي

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في تصريح صادم، دعا الملياردير “إيلون ماسك” وعشرات من قادة صناعة التكنولوجيا الآخرين، شركات الذكاء الاصطناعي إلى وقف تطوير الأنظمة التي يمكنها منافسة الذكاء البشري.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة لمعهد “فيوتشر أوف لايف”، موقعة من “ماسك”، و”ستيف وزنياك” المؤسس المشارك لشركة “آبل”، والمرشح الرئاسي في أمريكا لعام 2020 “أندرو يانغ”.

الذكاء الاصطناعي

الرسالة حثت مختبرات الذكاء الاصطناعي على التوقف عن نماذج تدريب أكثر قوة من “جي بي تي 4″، أحدث إصدارات نماذج اللغة الكبيرة والذي طورته شركة “أوبن إيه آي” الناشئة.

وقالت الرسالة: “أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي المعاصرة الآن قادرة على منافسة البشر في المهام العامة، وعلينا أن نسأل أنفسنا؛ هل يجب أن نسمح للآلات بإغراق قنوات المعلومات لدينا بالدعاية والكذب”.

وأضافت: “هل يجب أن نسمح بأتمتة جميع الوظائف، بما في ذلك تلك التي تحقق الغرض منها بشكل مرض، وهل يجب أن نطور عقولًا غير بشرية قد تفوقنا في النهاية من حيث العدد والذكاء لتحل محلنا”.

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