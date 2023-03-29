“مدني الرياض” يخمد حريقا في حي لبن.. تعرف على التفاصيل

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نشر حساب الدفاع المدني بالرياض صورة لمراحل إخماد حريق نشب في مركبة.

وقال “مدني ‎الرياض” إنه تمكن من إخماد حريق في مركبة بحي لبن دون وقوع إصابات.

في سياق متصل، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار غزيرة على الرياض حتى الـ 10 مساءً

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد، فإنها تحذر من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 10 مساءً.

وأضافت أن الحالة المطرية المتوقعة تشمل محافظات “الدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وضرما وحريملاء ومرات”.

حالة مطرية على جازان حتى الساعة 8 مساءً

وأشارت إلى أنه بناءًا على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تحذر من فرصة هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى الساعة 8 مساءً.

وبينت أن الحالة المطرية المتوقعة تشمل محافظات، “أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش”.

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