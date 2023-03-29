بعد وفاته دماغيًا.. شاب ينقذ حياة 5 مرضى

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أعلن المركز السعودي لزراعة الأعضاء عن إنقاذ حياة خمسة مرضى، بعد نجتح الفريق الطبي في نقل أعضاء شاب متوفى دماغيًا تبرع بأعضائه قبل الوفاة.

وأضاف المركز أن الأعضاء التي تمكن الأطباء من زرعها بعد الحصول عليها من الشاب البالغ من العمر 22 عامًا هي الكليتين، والكبد، والرئة، بالإضافة إلى زراعة القلب.

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الأعضاء التي تمت الاستفادة منها هي:

-مريضة يبلغ عمرها 34 عامًا

كلية

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض

-مريض يبلغ من العمر 60 عامًا

كلية

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض

مريض عمره 62 عامًا

الكبد

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض

مريض عمره 59 عامًا

القلب

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض

مريضة تبلغ من العمر 56 عامًا

الرئة

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض

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نظام التبرع

-يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة.

-في غير الحالتين الواردتين في المادة (الثانية) من النظام، يجوز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفى بناءً على موافقة أقرب وريث له. فإن تعذر التعرف على الورثة؛ فتؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه. وإذا تعدد الأقارب وكانت مرتبتهم واحدة؛ فيجب الحصول على موافقة الأغلبية منهم على الأقل. وتكون الموافقة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

-يجوز لكل من المتبرع قبل إجراء عملية استئصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي المتبرع قبل وفاته؛ العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط، ويسري هذا الحكم على من صدرت منه الموافقة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام.