الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
جولة رقابية مفاجئة لبلدية “خميس مشيط”.. وهذا ما تم ضبطه
لماذا يزداد “الجوع الوهمي” في نهاية رمضان؟.. دراسة تكشف السبب
“هيئة المنافسة” تُصدر عددًا من القرارات وتعدل اللائحة التنفيذية
حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات ويضبط 257 متهمًا
راتب أبريل.. تعرف على موعد صرف “ساند” خلال شهر رمضان
طرائف رمضانية.. السقف الصائم!

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

جولة رقابية مفاجئة لبلدية “خميس مشيط”.. وهذا ما تم ضبطه

جولة رقابية مفاجئة لبلدية “خميس مشيط”.. وهذا ما تم ضبطه

جولة رقابية مفاجئة لبلدية “خميس مشيط”.. وهذا ما تم ضبطه
٠٥:٤٧:٠٨ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قررت بلدية خميس مشيط إغلاق عددا من الملاحم والمنادي والمطاعم أثناء جولاتها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك.

واستهدفت تلك الجولات التأكد من امتثال كافة المنشآت المتعلقة بالصحة العامة وتطبيق كافة اللوائح والأنظمة البلدية بحق المخالفين وذلك لضمان تقديم غذاء آمن وصالح للأستهلاك الآدمي.

في وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني، عن تمكن “دفاع مدني خميس مشيط” من إخماد حريق هائل اندلع في عدد من المحال التجارية بحي الخالدية، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات- ولله الحمد-.

وعلى الجانب الآخر أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا عاجلًا، بشأن فرصة هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تحذر من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة 9 مساءً.

توخي الحذر والبعد عن هذه الأماكن

وأضافت أن الحالة المتوقعة من الأمطار تكون بمشيئة الله مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على محافظات، “الحناكية والمهد”، مطالبة بضرورة توخي الحيطة والحذر والبعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

اقرأ أيضا:

اندلاع حريق هائل في محال تجارية بخميس مشيط.. والدفاع المدني يباشر

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة بلدية خميس مشيط خميس مشيط

مواد ذات صلة

المزيد
هاشتاق “حوقلوا” يتصدر الترند.. ومغردون: “سر عظيم لتحقيق الأمنيات”

هاشتاق “حوقلوا” يتصدر الترند.. ومغردون: “سر عظيم لتحقيق الأمنيات”

١٢:٠٠ م، الأحد، ١٢ مارس ٢٠٢٣
ربط «العمل» بـ20 جهة حكومية لمنع المنشآت من الاستقدام بشروط مخالفة

ربط «العمل» بـ20 جهة حكومية لمنع المنشآت من الاستقدام بشروط مخالفة

١٠:٥٨ ص، الأحد، ١٢ يونيو ٢٠١٦
أمطار غزيرة وجريان السيول في بلجرشي (فيديو)

أمطار غزيرة وجريان السيول في بلجرشي (فيديو)

٠٧:٢٢ م، الأحد، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
دبلوماسي أمريكي يكشف عن أسباب خطف «الحرس الثوري» الإيراني للأجانب

دبلوماسي أمريكي يكشف عن أسباب خطف «الحرس الثوري» الإيراني للأجانب

١٢:٥٣ ص، الثلاثاء، ١٦ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *