جولة رقابية مفاجئة لبلدية “خميس مشيط”.. وهذا ما تم ضبطه

تواصل – فريق التحرير:

قررت بلدية خميس مشيط إغلاق عددا من الملاحم والمنادي والمطاعم أثناء جولاتها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك.

واستهدفت تلك الجولات التأكد من امتثال كافة المنشآت المتعلقة بالصحة العامة وتطبيق كافة اللوائح والأنظمة البلدية بحق المخالفين وذلك لضمان تقديم غذاء آمن وصالح للأستهلاك الآدمي.

في وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني، عن تمكن “دفاع مدني خميس مشيط” من إخماد حريق هائل اندلع في عدد من المحال التجارية بحي الخالدية، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات- ولله الحمد-.

وعلى الجانب الآخر أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا عاجلًا، بشأن فرصة هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تحذر من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة 9 مساءً.

توخي الحذر والبعد عن هذه الأماكن

وأضافت أن الحالة المتوقعة من الأمطار تكون بمشيئة الله مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على محافظات، “الحناكية والمهد”، مطالبة بضرورة توخي الحيطة والحذر والبعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

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