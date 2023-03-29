لماذا يزداد “الجوع الوهمي” في نهاية رمضان؟.. دراسة تكشف السبب

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أنه مع نهايات شهر رمضان يزيد ما يُعرف بـ”الجوع العاطفي” أو “الوهمي”.

والجوع الوهمي هو مصطلح يشير إلى الرغبة في تناول الطعام بغرض المتعة وليس الجوع الجسدي.

وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعتي “العلوم الصحية” و”حجة تبه” بأنقرة، أن هذا السلوك الغذائي يزيد في نهاية شهر رمضان.

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تأثير الصيام على الجوع العاطفي

وتعد الدراسة، التي نشرتها منصة “أميرالد إنسايت”، هي الأولى التي تقيّم تأثير الصيام على الجوع العاطفي.

بالإضافة إلى أنها قامت بتقييم التغيرات في مشاعر الشهية الذاتية لعشرات الأشخاص تجاه أطعمة معينة في نهاية صيام رمضان.

وشارك في الدراسة 105 متطوعين (43.8 في المائة من الإناث و56.2 في المائة من الذكور).

وقام الباحثون بتقييم الرغبة في تناول الطعام قبل ونهاية شهر رمضان باستخدام عدة مقاييس، منها “مقياس النظير البصري”، وهو مقياس “استجابة القياس النفسي”.

ويستخدم في الاستبيانات كأداة قياس للخصائص أو السلوكيات الشخصية التي لا يمكن قياسها بشكل مباشر، فعند الإجابة عن أحد عناصر المقياس، يحدد المستجيبون مستوى اتفاقهم مع عبارة ما بتوضيح موقفهم عبر خط متصل بين نقطتين.

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المشروبات الغازية للنساء والآيس كريم للرجال

وكانت النتيجة وفق هذا المقياس، الذي يقيس الميل نحو أصناف معينة من الطعام، أن أكثر المواد التي تشتهيها السيدات بنهاية رمضان، هي المشروبات الغازية، بينما يفضل الرجال “الآيس كريم”، وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”

.

ومن المقاييس الأخرى التي استخدمتها الدراسة، مقياس قوة الغذاء، والذي يقيّم الأثر النفسي للعيش في بيئات وفيرة بالغذاء.

ويقيس الشهية للأطعمة قبل استهلاكها، وذلك على ثلاثة مستويات من قرب الطعام (الطعام المتاح، والطعام الموجود على المائدة، والطعام الذي تم تذوقه).

وكانت هناك زيادة كبيرة فيما يتعلق بالطعام الذي يتم تذوقه بنهاية شهر رمضان، وفق هذا المقياس.

ويقول الباحثون إنه يمكن تفسير الآلية الكامنة وراء زيادة تذوق الطعام في نهاية صيام رمضان من خلال حقيقة أن الصيام لساعات طويلة في أيام متتالية يسبب زيادة في المتعة مع قضم اللقمة الأولى.