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حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات ويضبط 257 متهمًا

حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات ويضبط 257 متهمًا

حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات ويضبط 257 متهمًا
٠٥:٣٣:٠٩ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوات حرس الحدود أنه أحبطت اليوم محاولات تهريب أكثر من 35 طنا من القات و 483.3 كيلو جراما من الحشيش المخدر.

القبض على مهربيها وعددهم 257 متهمًا

وأكدت أنه تم القبض على مهربيها وعددهم 257 متهمًا منهم 14 مواطنًا في 5 مناطق وجرى استكمال الإجراءات النظامية في حقهم وتسليمهم لجهة الاختصاص.

نظام مكافحة المخدرات

في وقت سابق، نشرت جريدة “أم القرى”، الأحكام العامة على الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعتمدة بمحضر الاجتماع العاشر للجنة المشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وتضمنت الأحكام ما يلي:

المواد المخدرة، وينقسم إلى خمس فئات على النحو التالي:

فئة (أ) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.

فئة (ب) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.

فئة (ج) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.

فئة (د) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.

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أخبار السعودية الحشيش المخدر الشرطة القات المخدرات حرس الحدود محاولات تهريب مكافحة المخدرات

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