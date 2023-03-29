راتب أبريل.. تعرف على موعد صرف “ساند” خلال شهر رمضان

تواصل – فريق التحرير:

يترقب المستفيدون من دعم “ساند”، موعد صرف الراتب خلال شهر رمضان الجاري.

ويصرف الدعم في مطلع كل شهر ميلادي، ويستمر الصرف حتى العاشر من الشهر.

وعلى ضوء ذلك، فإن موعد صرف راتب شهر أبريل من المقرر أن يكون بداية من يوم الأحد الثاني من أبريل، الموافق 11 من رمضان 1444، نظرًا لأن اليوم الأول من الشهر يوافق العطلة الأسبوعية.

ماهو نظام “ساند”؟

هو أحد الأنظمة التي أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بهدف توفير راتب شهري لمدة سنة عند التعطل عن العمل في حال موافقة الشروط.

ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للمواطنين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل أو في حال تم فصل الموظف لظروفٍ خارجة عن إرادته، من أجل توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى.

ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.

ويشمل نظام “ساند” كافة العاملين في المملكة العاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية والعاملين بالقطاع الخاص.

ويشترط أن يكون عمر المستفيد منه أقل من 60 عامًا.

اقرأ أيضًا:

التأمينات الاجتماعية تُعلن عن موعد صرف تعويض ساند لشهر رمضان

شروط استحقاق “ساند”

وحدد نظام “ساند” عددًا من الشروط التي من خلالها يمكن للمشتركين بهذا النظام أن يحصلوا على استحقاق الدعم أي “التعويض” حال التعطل عن العمل.

تشمل الشروط:

– أن يكون الشخص سعودي الجنسية.

-أن يكون سن الشخص المشترك في النظام أقل من الستين سنة.

– أن يكون قد تجاوز مدة العمل التي تم الإنصاص عليها بقانون العمل في نظام “ساند”، وذلك بموجب المادة رقم 14.

– أن يكون الشخص المشترك ليس لديه أي دخل آخر من أية أعمال أو أنشطة خاصة به.

– على المشترك في البرنامج أن يلتزم بالتدريبات التي تم تحديدها له من قبل الوزارة.

– أن لا يكون المشترك قد تعرض للفصل من عمله بسبب شخصي يرجع إليه.

– أن يكون المشترك بالنظام لديه القدرة على العمل.

– ألا يكون الشخص المشترك قد ترك عمله بمحض حريته وإرادته.

اقرأ أيضًا:

“التأمينات الاجتماعية” توضح شروط صرف تعويض ساند للمرة الثانية

خطوات التقدم في نظام “ساند”:

– القيام بتسجيل الدخول على الحساب الخاص بالمشترك في التأمينات أونلاين وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا):

– بعدما يتم فتح الصفحة الخاصة بتسجيل دخول المشترك على الحساب أونلاين، فإنه يتم إتمام عملية تسجيل الدخول من خلال كتابة رمز المستخدم، وكتابة كلمة المرور، ثم بعدها يتم الضغط على خانة دخول.

– الآن سوف يتم فتح صفحة حساب خاصة بالمشترك في التأمينات أونلاين، قم بالبحث عن خانة تقديم طلب استحقاق بنظام “ساند”، ثم يتم الضغط عليها، حينها سوف يطب من المشترك النظام أن يقوم بإدخال البيانات وإدخال رقم الحساب البنكي.