رمضان في اليابان.. حلقات قرآن وموائد إفطار وتجمعات للمسلمين

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على الرغم من أن عدد المسلمين في اليابان قليل جدًا قياسًا بعدد السكان الإجمالي للبلاد (أكثر من 126 مليون نسمة)، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة مطردة في أعدادهم، مع تزايد الهجرات وإقبال اليابانيين على الإسلام.

وعرف اليابانيون معلومات أولية عن الإسلام من جيرانهم الصينيين، فأخذوا معلوماتهم من الكتب الصينية، ومما كتبه الأوروبيون.

وفي عام 1308 هـ (1890-1891م) زارت إحدى السفن الحربية التركية موانئ اليابان زيارة مجاملة، لكنها تحطمت في عودتها قرب جزر اليابان، ومات العديد من طاقمها.

وعلى إثر ذلك، أرسلت اليابان إحدى سفنها تحمل الأحياء من الباخرة التركية إلى إسطنبول وكان هذا أول (اتصال إسلامي رسمي) باليابان.

بعد سنة من الحادث تصدى الصحفي الياباني الشاب أوشاتارو نودا لجمع تبرعات من اليابان لعوائل الضحايا، وذهب إلى اسطنبول عام 1891، وسلم التبرعات للسلطات العثمانية، وقابل السلطان عبد الحميد.

وأثناء إقامته في إسطنبول لقي أول مسلم إنجليزي وهو “عبد الله غليام” وهو من مدينة ليفربول، وبعد التحادث أعلن إسلامه وتسمى “عبدالحليم”، كما تظهر الوثيقة العثمانية المرفقة. ويمكن اعتبار “عبد الحليم نودا” أول مسلم ياباني.

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أكبر مسجد في اليابان

وجرى بناء أكبر مسجد في البلاد، المعروف باسم “طوكيو كامي” في عام 1938، من قبل الأتراك التتار، وتم تجديده وافتتاحه في 2000، ويستوعب ما يصل إلى 1200 مصلٍ.

ووفقًا للخبير الياباني في الشأن الإسلامي، البروفيسور هيروفومي تانادا، فإن عدد المسلمين في اليابان تراوح بين 110 آلاف و120 ألف مسلم في عام 2010.

لكن العدد تضاعف ليصل إلى حوالي 230 ألفًا في 2020، حوالي 183 ألفًا منهم غير يابانيين -معظمهم من إندونيسيا وباكستان وبنجلاديش- ويشكل المسلمون العرب حوالي 6 آلاف منهم، وحوالي 46 ألفًا مسلمون يابانيون.

ربط تانادا زيادة عدد المسلمين في البلاد بزيادة الهجرة، وقال إن المهاجرين المسلمين توافدوا على اليابان للعمل والدراسة والاستقرار، وأرجع تزايد اعتناق الإسلام من قِبل اليابانيين للزواج.

وحذر البروفيسور من الخلط بين النمو والتكامل، وقال إن معظم اليابانيين غير مدركين لهذا النمو المستمر بوجود مجتمعات على أنها “متوازية من دون تفاعل”.

استعدادات مبكرة لشهر رمضان

وفي شهر رمضان، تبدأ أغلب المراكز الإسلامية اليابانية الدينية في تنظيم موائد إفطار، وتمتلئ المساجد الكبرى بالمصلين، حيث يحرص الآباء على اصطحاب أبناءئم، للاستمتاع بالأجواء الإسلامية والتعود على الأجواء الرمضانية وأهمها تلاوة القرآن الكريم.

وتجهز المراكز الإسلامية، قاعات لاستقبال الناس في حفل الإفطار الذي يعد ليوم واحد في الأسبوع يتم تحديده من قبل مؤسسي تلك المراكز، ويتم إعدادها بالتنسيق مع السفارات العربية المختلفة، لتساهم في توفير أنواع الطعام وترسل كل سفارة أشهر الأطعمة لديها على المائدة.

وتعمل المراكز الإسلامية على تنظيم حلقات حفظ القرآن الكريم، بجانب الجلسات التثقيفية الدينية للسيدات ودروس اللغة العربية لليابانيين.‏

ومن أشهر المساجد في طوكيو التي تمتلئ بالمسلمين في شهر رمضان: المسجد التركي، وأوتساكا، وجمعية مسلمي اليابان في منطقة جوتاندا، بالإضافة إلى مسجد حراء بمنطقة تشيبا، ومسجد السلام الذي يقع في مدينة أوكاتشي ماتشي.

ويحرص المسلمون على أداء صلاة التراويح والقيام في أيام الشهر الكريم، ويأتي الدعاة من البلاد العربية والإسلامية.

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جمع الزكاة وإنفاقها في وجوه الخير

أيضًا يتم جمع الزكاة من أجل إنفاقها في وجوه الخير ودعم العمل الإسلامي، ويتم جمع هذه الزكاة طوال العام وفي شهر رمضان في المركز الإسلامي صاحب المصداقية العالية في هذا المجال.

ومع بداية الشهر الكريم تقوم سفارة المملكة في طوكيو بتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور التى ترسل إلى المراكز والجمعيات الإسلامية والمساجد في جميع أنحاء اليابان.

كما ينظم المعهد العربي الإسلامي فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إقامة صلاة التراويح يوميًا، إذْ يتواجد أستاذ مبعوث من قبل الجامعة إلى المعهد يؤم المسلمين فى الصلوات ويرد على كل ما يرد إليه من تساؤلات.

وجرت العادة أن يحرص رئيس الوزراء الياباني على إقامة حفل إفطار رمضاني يدعى إليه جميع أعضاء السلك الدبلوماسى مسلمين وغير مسلمين.