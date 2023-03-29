الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
رمضان في اليابان.. حلقات قرآن وموائد إفطار وتجمعات للمسلمين
ضمن مبادرة “إنسانيون”.. تًهيئة مواقع كبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد الحرام
“النفط” يحقق مكاسب جديدة.. و”برنت” عند 79 دولارا للبرميل
“مدني الرياض” يُخمد حريقًا في تشليح الحائر
يشحن البطارية في 10 دقائق.. “ريلمي” تعلن عن مواصفات خارقة لأحدث هواتفها
خلال 24ساعة.. مرض “غامض” يقتل 3 في بلد إفريقي

الرئيسية

 /

تقارير وحوارات

 /

رمضان في اليابان.. حلقات قرآن وموائد إفطار وتجمعات للمسلمين

رمضان في اليابان.. حلقات قرآن وموائد إفطار وتجمعات للمسلمين

رمضان في اليابان.. حلقات قرآن وموائد إفطار وتجمعات للمسلمين
٠٥:٠٢:١٤ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

على الرغم من أن عدد المسلمين في اليابان قليل جدًا قياسًا بعدد السكان الإجمالي للبلاد (أكثر من 126 مليون نسمة)، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة مطردة في أعدادهم، مع تزايد الهجرات وإقبال اليابانيين على الإسلام.

وعرف اليابانيون معلومات أولية عن الإسلام من جيرانهم الصينيين، فأخذوا معلوماتهم من الكتب الصينية، ومما كتبه الأوروبيون.

وفي عام 1308 هـ (1890-1891م) زارت إحدى السفن الحربية التركية موانئ اليابان زيارة مجاملة، لكنها تحطمت في عودتها قرب جزر اليابان، ومات العديد من طاقمها.

وعلى إثر ذلك، أرسلت اليابان إحدى سفنها تحمل الأحياء من الباخرة التركية إلى إسطنبول وكان هذا أول (اتصال إسلامي رسمي) باليابان.

بعد سنة من الحادث تصدى الصحفي الياباني الشاب أوشاتارو نودا لجمع تبرعات من اليابان لعوائل الضحايا، وذهب إلى اسطنبول عام 1891، وسلم التبرعات للسلطات العثمانية، وقابل السلطان عبد الحميد.

وأثناء إقامته في إسطنبول لقي أول مسلم إنجليزي وهو “عبد الله غليام” وهو من مدينة ليفربول، وبعد التحادث أعلن إسلامه وتسمى “عبدالحليم”، كما تظهر الوثيقة العثمانية المرفقة. ويمكن اعتبار “عبد الحليم نودا” أول مسلم ياباني.

اقرأ أيضًا:

“السكك الحديدية” بكندا تعتذر عن منع مسلم من الصلاة

أكبر مسجد في اليابان 

وجرى بناء أكبر مسجد في البلاد، المعروف باسم “طوكيو كامي” في عام 1938، من قبل الأتراك التتار، وتم تجديده وافتتاحه في 2000، ويستوعب ما يصل إلى 1200 مصلٍ.

ووفقًا للخبير الياباني في الشأن الإسلامي، البروفيسور هيروفومي تانادا، فإن عدد المسلمين في اليابان تراوح بين 110 آلاف و120 ألف مسلم في عام 2010.

لكن العدد تضاعف ليصل إلى حوالي 230 ألفًا في 2020، حوالي 183 ألفًا منهم غير يابانيين -معظمهم من إندونيسيا وباكستان وبنجلاديش- ويشكل المسلمون العرب حوالي 6 آلاف منهم، وحوالي 46 ألفًا مسلمون يابانيون.

ربط تانادا زيادة عدد المسلمين في البلاد بزيادة الهجرة، وقال إن المهاجرين المسلمين توافدوا على اليابان للعمل والدراسة والاستقرار، وأرجع تزايد اعتناق الإسلام من قِبل اليابانيين للزواج.

وحذر البروفيسور من الخلط بين النمو والتكامل، وقال إن معظم اليابانيين غير مدركين لهذا النمو المستمر بوجود مجتمعات على أنها “متوازية من دون تفاعل”.

استعدادات مبكرة لشهر رمضان

وفي شهر رمضان، تبدأ أغلب المراكز الإسلامية اليابانية الدينية في تنظيم موائد إفطار، وتمتلئ المساجد الكبرى بالمصلين، حيث يحرص الآباء على اصطحاب أبناءئم، للاستمتاع بالأجواء الإسلامية والتعود على الأجواء الرمضانية وأهمها تلاوة القرآن الكريم.

وتجهز المراكز الإسلامية، قاعات لاستقبال الناس في حفل الإفطار الذي يعد ليوم واحد في الأسبوع يتم تحديده من قبل مؤسسي تلك المراكز، ويتم إعدادها بالتنسيق مع السفارات العربية المختلفة، لتساهم في توفير أنواع الطعام وترسل كل سفارة أشهر الأطعمة لديها على المائدة.

وتعمل المراكز الإسلامية على تنظيم حلقات حفظ القرآن الكريم، بجانب الجلسات التثقيفية الدينية للسيدات ودروس اللغة العربية لليابانيين.‏

ومن أشهر المساجد في طوكيو التي تمتلئ بالمسلمين في شهر رمضان: المسجد التركي، وأوتساكا، وجمعية مسلمي اليابان في منطقة جوتاندا، بالإضافة إلى مسجد حراء بمنطقة تشيبا، ومسجد السلام الذي يقع في مدينة أوكاتشي ماتشي.

ويحرص المسلمون على أداء صلاة التراويح والقيام في أيام الشهر الكريم، ويأتي الدعاة من البلاد العربية والإسلامية.

اقرأ أيضًا:

مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي.. قبلة لمسلمي الأرجنتين في رمضان

جمع الزكاة وإنفاقها في وجوه الخير

أيضًا يتم جمع الزكاة من أجل إنفاقها في وجوه الخير ودعم العمل الإسلامي، ويتم جمع هذه الزكاة طوال العام وفي شهر رمضان في المركز الإسلامي صاحب المصداقية العالية في هذا المجال.

ومع بداية الشهر الكريم تقوم سفارة المملكة في طوكيو بتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور التى ترسل إلى المراكز والجمعيات الإسلامية والمساجد في جميع أنحاء اليابان.

كما ينظم المعهد العربي الإسلامي فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إقامة صلاة التراويح يوميًا، إذْ يتواجد أستاذ مبعوث من قبل الجامعة إلى المعهد يؤم المسلمين فى الصلوات ويرد على كل ما يرد إليه من تساؤلات.

وجرت العادة أن يحرص رئيس الوزراء الياباني على إقامة حفل إفطار رمضاني يدعى إليه جميع أعضاء السلك الدبلوماسى مسلمين وغير مسلمين.

الكلمات الدلالية:
رمضان في اليابان.. عدد المسلمين في اليابان مساجد اليابان

مواد ذات صلة

المزيد
أنصار «الأسد» يسخَرون من سكان مضايا المحصارين بصور لأجود أنواع الطعام

أنصار «الأسد» يسخَرون من سكان مضايا المحصارين بصور لأجود أنواع الطعام

٠٥:٠٠ م، السبت، ٠٩ يناير ٢٠١٦
لـ 895 مليار ريال.. الصناعة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي ثلاث مرات

لـ 895 مليار ريال.. الصناعة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي ثلاث مرات

٠٤:١٤ م، الثلاثاء، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
‫تشويه صورة المرأة الخليجية في المسلسلات الدرامية‬

‫تشويه صورة المرأة الخليجية في المسلسلات الدرامية‬

١١:٣٧ م، الثلاثاء، ١٦ يوليو ٢٠١٣
حدث في مثل هذا اليوم 11 رمضان

حدث في مثل هذا اليوم 11 رمضان

٠٨:٢٩ م، الخميس، ١١ أغسطس ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *