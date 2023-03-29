ضمن مبادرة “إنسانيون”.. تًهيئة مواقع كبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

تواصل – واس:

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المواقع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام وتهيئتها.

مساعدة ذوي الإعاقة أداء العبادة بكل يسر وراحة

وضمن مبادرة “إنسانيون”، وفرت المبادرة جميع الخدمات والتسهيلات التي تعين الأشخاص ذوي الإعاقة على أداء العبادة بكل يسر وراحة، من حيث توفير وجبات إفطار للصائمين وتقديم الضيافة.

وأوضحت الوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، أنه تم توفير البيئة الآمنة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وإثراء تجربتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضافت أن ذلك يتم وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية من خلال:

1 – استقبال ورعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

2 – بحث سبل التعاون المشترك مع الجهات المعنية لإثراء تجربة ضيف الرحمن، وذلك لتحقيق الجودة والتميز.

تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية خلال رمضان

فيما تنفذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في معهد الحرم المكي عددًا من المبادرات والبرامج النوعية.

وأكدت أن المبادرات تتسم بالشمولية لكل ما يتعلق بالشهر الفضيل في رسالة يقدمها معهد الحرم المكي لطلابه وطالباته وعموم المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن البرامج تتنوع مابين تربوية وإرشادية وإعلامية من خلال انتقاء المواد النافعة والبرامج الجادة، من أبرزها:

1 – برنامج قبس.

2 – تغريدات المشكاة.

3 – التقويم الرمضاني.

4 – المقالات الرمضانية.

5 – مسابقة ليدبروا آياته.

6 – لقاء كيف نستقبل رمضان.

7 – مشاركة التهاني بشهر رمضان.

8 – برامج رعاية الموهوبين الرمضانية.

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