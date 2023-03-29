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“مدني الرياض” يُخمد حريقًا في تشليح الحائر
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“مدني الرياض” يُخمد حريقًا في تشليح الحائر

“مدني الرياض” يُخمد حريقًا في تشليح الحائر

“مدني الرياض” يُخمد حريقًا في تشليح الحائر
٠٤:٢٦:٥١ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني الرياض أخمدت اليوم الأربعاء حريقًا في تشليح الحائر، دون إصابات.

عمليات التبريد ما زالت مستمرة

وأوضحت على حسابه افي “تويتر”، أن عمليات التبريد ما زالت مستمرة، وأنه – ولله الحمد – لا توجد أية إصابات.

وقبل أيام، باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، إخماد حريق اندلع في أحد المنازل بحي ظهرة لبن.

وقامت فرق الدفاع المدني أثناء عملها على إخماد الحريق الذي لم يتضح المزيد من التفاصيل حول ملابساته وأسبابه.

طرق الوقایة من مخاطر الكھرباء

وأشارت المديرية إلى أن طرق الوقایة من مخاطر الكھرباء في المنزل من خلال إتباع هذه الخطوات:

1 – عدم شحن الهواتف النقالة أثناء فترة النوم.

2 – تجنب شراء واستخدم المقابس رديئة الصنع.

3 – عدم تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها المخصصة.

4 – عدم تمديد أسلاك الكهرباء بالقرب من المفروشات والسجاد والستائر.

تحذير هام  بشأن أسلاك الكهرباء بهذه الأماكن

في الوقت نفسه، أصدرت المديرية تحذيرًا من تمديد الأسلاك الكهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو تحت السجاد.

وأكدت أن تمديد الأسلاك الكهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو تحت السجاد هو سبب رئيسي لمخاطر الصعق والتماس الكهربائي.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إخماد حريق الحرائق الرياض تشليح الحائر مدني الرياض

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