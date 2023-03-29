يشحن البطارية في 10 دقائق.. “ريلمي” تعلن عن مواصفات خارقة لأحدث هواتفها

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أعلنت شركة “ريلمي” عن أحدث هواتفها المسمى بـ Realme GT Neo 5 240W الذي حصل على قدرات شحن فائقة لم تشهدها الأجهزة الذكية من قبل.

ومن بين أهم مميزات الهاتف هو نظام الشحن السريع الذي حصل عليه، والذي زود بشاحن سلكي باستطاعة 240 واط.

ويمكن شحن بطارية الهاتف وهي بسعة 4600 ميلي أمبير في غضون 10 دقائق فقط.

6 مميزات

وهناك العديد من المميزات الأخرى وهي كالتالي:

1- هيكل أنيق التصميم مصنوع من أجود المواد.

2- جهّز بشاشة AMOLED بمقاس 6.74 بوصة دقة عرضها (2772/1240) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي 1400 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

3- يضمن الأداء الجبار للهاتف نظام Android 13 مع واجهات Realme UI 4.0.

4- معالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

5- أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة مقربة وعدسة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

6- حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

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