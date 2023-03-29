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“النفط” يحقق مكاسب جديدة.. و”برنت” عند 79 دولارا للبرميل
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“النفط” يحقق مكاسب جديدة.. و”برنت” عند 79 دولارا للبرميل

“النفط” يحقق مكاسب جديدة.. و”برنت” عند 79 دولارا للبرميل

“النفط” يحقق مكاسب جديدة.. و”برنت” عند 79 دولارا للبرميل
٠٤:٣٠:٠٤ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط ارتفاعا جديدا في تعاملات نهاية اليوم، وتحسنت معنويات السوق مع هدوء المخاوف من حدوث أزمة مصرفية.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، أي 0.4 بالمئة، إلى 78.98‬ دولار للبرميل بحلول الساعة 0536 بتوقيت غرينتش.

ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط

في الوقت نفسه، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا، أي 0.7 بالمئة، إلى 73.72 دولار للبرميل.

وأمس، أظهرت أرقام صادرة عن معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت حوالي 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مارس.

وارتفع النفط أكثر من ثلاثة دولارات، بعدما أوقفت تركيا ضخ الخام من إقليم كردستان عبر خط أنابيب تابع لها بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط.

وأثار إعلان بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز، أول أمس، أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار مشاعر التفاؤل حيال وضع القطاع المصرفي ودفعت الأسهم الأوروبية للارتفاع.

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“النفط” يحقق مكاسب جديدة اليوم.. و”برنت” يسجل 79 دولارا للبرميل

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط المملكة النفط برنت خام برنت

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