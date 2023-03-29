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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 5.6 مليارات ريال
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 5.6 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 5.6 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 5.6 مليارات ريال
٠٤:١٦:٤١ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 35.10 نقطة ليقفل عند مستوى 10503.18 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم السعودية- 250 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 61 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

وكانت أسهم شركات: أنابيب، والكثيري، وشاكر، والسعودي الألماني الصحية، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ثمار، ورعاية، وسيرا، والصناعات الكهربائية، وصدق الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.67%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وشمس، وزين السعودية، ودار الأركان، والعبداللطيف هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والراجحي، ومرافق، وسابك للمغذيات الزراعية، وثمار هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 68.96 نقطة ليقفل عند مستوى 19603.35 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 17.3 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم.

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الكلمات الدلالية:
البورصة السعودية المملكة سوق الأسهم مؤشر سوق الأسهم

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