خلال 24ساعة.. مرض “غامض” يقتل 3 في بلد إفريقي

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تسبب مرض غامض يؤدي إلى “نزيف في الأنف” في وفاة ثلاثة أشخاص في بوروندي، حسبما أفادت مصادر محلية.

وأفاد موقع “إس أو إس ميديا بوروندي” المحلي، أن جميع الذين لقوا حتفهم في الدولة الحبيسة ماتوا في غضون 24 ساعة من ظهور الأعراض.

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أعراض المرض

وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والقيء وآلام البطن والدوخة ونزيف الأنف.

وفرضت السلطات الصحية، التي تسعى جاهدة لاحتواء الفيروس، الحجر الصحي على منطقة بازيرو – حيث تم نقل اثنين من المصابين وعلاجهما.

وقالت ممرضة من مركز ميجوا الصحي للموقع الإخباري، “إنه مرض يقتل بسرعة. إنه أمر مروع، كلنا ننتظر الموت”.

وتعمل الممرضة في مركز رعاية صحية استقبل اثنين من المرضى قبل وفاتهما.

الحمى النزفية الفيروسية

وتشير الأعراض إلى نوع من الحمى النزفية الفيروسية التي تتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الدقيقة مما يجعلها تتسرب، مثل فيروسي ماربورح وإيبولا.

لكن وزارة الصحة البوروندية استبعدت كلا المرضين، بحسب الموقع الإخباري.

يأتي هذا بعد وقت قصير من إعلان تنزانيا عن تفشي فيروس ماربورج لأول مرة،.

وظهرت أعراض المرض على ثمانية أشخاص وتوفي خمسة في شمال غرب تنزانيا المجاورة لبوروندي.

في الأسبوع الماضي، أكدت غينيا الاستوائية، الواقعة في غرب إفريقيا، ثماني حالات وفاة جديدة بالفيروس بعد أن أعلنت عن ظهوره لأول مرة في فبراير.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الحالات الجديدة انتشرت في ثلاث مقاطعات مختلفة على مدى ما يقرب من 100 ميل “مما يشير إلى انتقال أوسع للفيروس”.

وأضافت أنه تم العثور على الحالات في مقاطعات متاخمة لدول مجاورة، مما يعني أنه “لا يمكن استبعاد خطر الانتشار الدولي”.

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التحقيق في مرض نزيف الأنف الغامض

في يوليو الماضي، تم إرسال فريق من الأطباء وخبراء الصحة للتحقيق في مرض “نزيف الأنف” الغامض في جنوب تنزانيا والذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في البلاد أيفيلو سيشالوي في بيان إن جميع المرضى أثبتت نتائج سلبية لفيروس إيبولا وماربورج وكذلك كوفيد.

وقالت رئيسة تنزانيا سامية سولو حسن أمس الثلاثاء، إن المرض “الغريب” الذي تم الإبلاغ عنه في ليندي ربما يكون ناتجًا عن “التفاعل المتزايد” بين البشر والحيوانات البرية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأمراض الحيوانية المنشأ أصبحت مشكلة متزايدة في إفريقيا.