بعد معاناة عامين.. إزالة كيس بقطر 50 سم ووزن 12 كغم من بطن مريضة بالجوف

تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق طبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف من إزالة كتلة كيسية في المبيض الأيسر لمريضة في العقد السادس من عمرها فاق قطره ٥٠ سم وبوزن ١٢ كيلوغرامًا.

انتفاخ البطن

وكانت المريضة تعاني من انتفاخ بالبطن منذ عامين ظنت أنه يعود لزيادة بالوزن، وبعد مراجعتها لعيادات السمنة، اكتشف الكيس أثناء الفحوصات والتحاليل الروتينية، وأحيلت لمستشفى النساء.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة من صورة الرنين المغناطيسي وخلافه، تأكد الفريق من التشخيص.

وبعد إطلاع المريضة وأخذ موافقتها على الإجراء الجراحي، استئصلت الكتلة مع المبيض الأيسر بعملية جراحية نوعية بواسطة الفريق الطبي المعالج.

كما تم أُخذ عينات من صفاق البطن وأرسلت العينات لقسم الأنسجة والمريضة تتماثل للشفاء.

اقرأ أيضا:

اطلبوا العلم.. مصاب بمرض نادر يناقش رسالة الدكتوراه من المستشفى

مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

عاجل..أثناء ذهابهما لأداء الاختبار.. مركبة تصدم طالبتين بجازان ونقلهما إلى المستشفى

بعد دخول شاب المستشفى بسببها.. تحذير طبي من خطورة الساعات الذكية