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بعد معاناة عامين.. إزالة كيس بقطر 50 سم ووزن 12 كغم من بطن مريضة بالجوف
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بعد معاناة عامين.. إزالة كيس بقطر 50 سم ووزن 12 كغم من بطن مريضة بالجوف

بعد معاناة عامين.. إزالة كيس بقطر 50 سم ووزن 12 كغم من بطن مريضة بالجوف

بعد معاناة عامين.. إزالة كيس بقطر 50 سم ووزن 12 كغم من بطن مريضة بالجوف
٠٤:١٤:١٧ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق طبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف من إزالة كتلة كيسية في المبيض الأيسر لمريضة في العقد السادس من عمرها فاق قطره ٥٠ سم وبوزن ١٢ كيلوغرامًا.

انتفاخ البطن

وكانت المريضة تعاني من انتفاخ بالبطن منذ عامين ظنت أنه يعود لزيادة بالوزن، وبعد مراجعتها لعيادات السمنة، اكتشف الكيس أثناء الفحوصات والتحاليل الروتينية، وأحيلت لمستشفى النساء.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة من صورة الرنين المغناطيسي وخلافه، تأكد الفريق من التشخيص.

وبعد إطلاع المريضة وأخذ موافقتها على الإجراء الجراحي، استئصلت الكتلة مع المبيض الأيسر بعملية جراحية نوعية بواسطة الفريق الطبي المعالج.

كما تم أُخذ عينات من صفاق البطن وأرسلت العينات لقسم الأنسجة والمريضة تتماثل للشفاء.

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الكلمات الدلالية:
الجوف المبيض فحوصات مريضة مستشفى النساء والولادة والأطفال

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