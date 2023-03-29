“رينو” تكشف عن أحدث سياراتها “Espace “.. و15 ميزة حصرية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة رينو عن سيارة Espace الجديدة التي صممت لتكون واحدة من أفضل السيارات العائلية من حيث الراحة والمواصفات التقنية المتطورة.

15 ميزة

والسيارة الجديدة تمتلك العديد من المميزات الحصرية والجديدة والمختلفة، بحسب “روسيا اليوم”.

1- جاءت بهيكل كروس أوفر انسيابي مجهّز بمنظومات إضاءة متطورة تعمل بأحدث تقنيات LED.

2- أتت المركبة بطول 4 أمتار و72 سنتيمترا، بعرض 184 سم، وارتفاع 164 سم.

3- جهّزت بـ 3 صفوف من القاعد التي تتسع لـ 7 ركاب.

4- حصلت مقاعدها على أنظمة تحكم كهربائية وأنظمة تدفئة.

5- اكتست بأجود أنواع الجلود.

6- حصلت قمرة هذه السيارة على أحدث التقنيات.

7- زودت واجهة القيادة بشاشة قبالة السائق بمقاس 12.3 بوصة.

8- شاشة أفقية لمسية بمقاس 12 بوصة.

9- جهّزت بأنظمة مولتيميديا متطورة.

10- أنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا.

11- حصل سقفها البانورامي على خاصية عزل الأشعة ما فوق البنفسجية وخاصية تغيير درجة الشفافية.

12- جهّزت المركبة بعجلات عريضة ذات أقراص أنيقة التصميم بمقاس 19 إنشا.

13- زودت بحساسات للضوء والمطر ونظام تثبيت لسرعة.

14- كما زودت بنظام للتحكم بالفرامل في الحالات الطارئة.

15- حصلت على حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

اقرأ أيضا:

سيارة طارت في الهواء.. خروج مفاجئ لإطار مركبة يتسبب بحـادث مروّع في أمريكا (فيديو)