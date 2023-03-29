العادات الرمضانية في منطقة جازان.. إرث الأجداد يحرص عليه الأحفاد

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على الرغم من أن لكل منطقة من مناطق المملكة تقاليدها وعاداتها الاجتماعية في شهر رمضان المبارك التي يحرص الأهالي على إحيائها وتوارثها جيلاً بعد جيل.

ولشهر رمضان في منطقة جازان عبقاً لا تزال ذكراه خالدة في عقول الكثير من أهالي المنطقة، ولا تزال نكهة الماضي نفسها.

استحضار العادات والتقاليد الرمضانية

ولا يزال أهالي المنطقة يستحضرون العادات والتقاليد الرمضانية التي كان الآباء والأجداد يمارسون طقوسها في شهر الخير من عادات الإفطار والسحور إلى الروحانيات والسمر طيلة أيام وليالي رمضان وحتى استقبال عيد الفطر المبارك.

الاحتفال بشهر رمضان المبارك

ويظهر ذلك جليًا في التقاليد والعادات الاجتماعية الخاصة في الاحتفال بشهر رمضان والأجواء الجميلة التي يستعد لها الكبار والصغار بِكُل حُب ولهفة مع بداية الشهر الكريم في كل عام.

عملية طلاء وتجديد المنازل

وتعد عملية طلاء وتجديد المنازل واحدة من تلك العادات التي يحرص عليها أهالي المنطقة، وذلك من خلال تغيير ألوان منازلهم من الداخل والخارج وتغيير أثاث المنزل وكأن ضيفاً عزيزاً قادم لزيارتهم.

وتحرص النساء على استقبال رمضان بنقش الحناء ولبس الجلابيات الرمضانية المميزة بأشكالها والوانها الزاهية، وتجهيز منازلهن بالزينة والمفارش.

اقتناء الأواني المنزلية الخاصة

كما تحرصن على اقتناء الأواني المنزلية الخاصة بإعداد وجبتي الإفطار والسحور، وتلك التي يتم تخصيصها لتقديم واجب الضيافة للزوار المهنئين بالشهر.

فوانيس رمضان وتوزيع وجبات الإفطار

ويشارك شباب المنطقة في استقبال رمضان بتجميل المنازل من الخارج بالفوانيس والأنوار التي تعبر عن الفرحة بقدوم هذا الشهر الكريم.

إضافة إلى توزيع وجبات الإفطار بين المنازل وبعض المساجد التي تعارف الأهالي على إقامة وجبة الإفطار بها سنوياً.

التجمعات العائلية واحتساء القهوة

ويمتاز شهر رمضان في جازان بالتجمعات العائلية التي تحتضنها المنازل، حيث تجتمع العائلات غالباً في منزل الأسرة الكبير.

ويضم البيت، جميع أفراد العائلة لتناول وجبة الإفطار، وشرب القهوة والشاي وتبادل الأحاديث الأسرية بين صلاتي المغرب والعشاء.

المأكولات الشعبية تزين مائدة جازان الرمضانية

واعتادت أغلب العائلات في منطقة جازان على شرب الماء المبخر بـ”المستكة” الذي يعطي نكهة زكية وتناول المأكولات الشعبية، ومنها:

1 – المغش.

2 – الشربة.

3 – الزلابية.

4 – المطبق.

5 – المخلوطة.

6 – السمبوسة.

7 – الفول البلدي “الدجر”.

8 – السمك أو ما يسمى “بمكشن السمك”.

9 – الخبز الجيزاني أو ما يعرف باسم العيش أو الخمير.

ويحافظ أهالي جازان على عادة تناول الأكلات الشعبية في ساحات الجوامع، وبعض الأحياء في مدينة جيزان ومحافظاتها وذلك بتخصيص يوم للإفطار الجماعي حيث يحضر كل شخص وجبة إفطار من الأكلات الشعبية المشهورة التي يتم إعدادها في المنزل.

الأكلات الشعبية على موائد رمضان

وهكذا يظل أهالي المنطقة متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية وأكلاتهم الشعبية في موائد رمضان وخاصة في مناسبات الإفطار الجماعي، التي تشتهر بها الأحياء في المدن والأرياف خلال شهر رمضان المبارك.