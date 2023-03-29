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هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تمدد التسجيل بجائزة “إرث”
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هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تمدد التسجيل بجائزة “إرث”

هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تمدد التسجيل بجائزة “إرث”

هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تمدد التسجيل بجائزة “إرث”
٠٢:٥٦:٤٤ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية، أنها قررت تمديد التسجيل والمشاركة في مسابقة جائزة “إرث” للتصوير الفوتوغرافي.

وأوضحت أن التمديد حتى تاريخ 30 من شهر إبريل القادم، وذلك تلبية للعديد من الطلبات التي وردت للجائزة بطلب إعطائهم وقتاً إضافيًا.

محاور مسابقة جائزة “إرث” للتصوير الفوتوغرافي

وتتناول الجائزة في نسختها الأولى أربعة محاور رئيسية، هي:

1 – المحور الأول “محور التراث والآثار والحياة الفطرية والمناظر الطبيعية”، والمخصص للمناطق المفتوحة من المحمية.

ويهدف إلى إبراز حاضر وماضي المحمية وجمال طبيعتها وتراثها وتضاريسها.

2 – المحور الثاني “محور الحياة الفطرية والمناظر الطبيعية”، والمخصص للمناطق المغلقة، لإبراز جمال طبيعة المحمية وحياتها الفطرية.

3 – والثالث “محور ملف مصور” يتم المشاركة فيه بحد أدنى ست صور، يسرد من خلالها المصور قصة أو مشروعًا.

يعكس جانب المحمية وجمال طبيعتها وتراثها وتضاريسها وحياتها الفطرية وآثاره.

4 – المحور الرابع والأخير محور “مصورو المستقبل”، الذي تم تخصيصه لمن هم دون سن الثامنة عشرة عامًا.

ويهدف إلى اكتشاف وإبراز المواهب في مجال التصوير للطبيعة، وتشجيعهم على اكتشاف جمال المحمية وطبيعتها وتراثها وتضاريسها وحياتها الفطرية.

ويتم استقبال المشاركات في المسابقة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالهيئة على هذا الرابط، لجميع المهتمين بتصوير الطبيعة في المملكة من المواطنين والمقيمين.

يذكر أنّ محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية, تعد وجهة مثالية لمحترفي وهواة التصوير في الهواء الطلق، كونها من أكبر المحميات الطبيعية في الشرق الأوسط بمساحة تبلغ 130,700 كيلومتر مربع.

 كما تتميز المحمية بالتاريخ العريق حيث تشمل العديد من المواقع الأثرية والتضاريس الجغرافية والتنوع الحيواني التي تكونت عبر السنين، وثقافات المجتمعات المحلية المتنوعة، والموارد والموائل الطبيعية الثمينة.

 وتحوي ما يزيد عن أربعة عشر تشكيلًا جغرافيًاً متنوعًا، يشمل الفوهات البركانية، والكثبان الرملية، والأودية، والجبال والمرتفعات الشاهقة.

وتحتوي على أكثر من 400 موقع أثري أبرزها في جبة وكلوه وقصر كاف.

أما ما يتعلق بالغطاء النباتي فإن المحمية تحتوي على ما يزيد عن 260 نوعًا من النباتات المختلفة، وأبرزها:

“الطلح والعوسج والغضى والطرفا الرتم والأرطى والروثة والرمث”.

 كما تضم المحمية ما يزيد عن 282 نوعًا من الحيوانات، التي تتنوع ما بين الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات.

 ومن أبرز الحيوانات التي تتواجد في المحمية: غزال الريم، والمها، والذئب العربي، والثعلب العربي، والوعل، والأرنب البري، والحبارى، والعقاب الذهبي، والكروان.

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أخبار السعودية الغطاء النباتي تمدد فترة التسجيل جائزة "إرث" محمية الملك سلمان

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