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توضيح مهم من التأمينات لحفظ حقوق المشترك عند ترك العمل
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توضيح مهم من التأمينات لحفظ حقوق المشترك عند ترك العمل

توضيح مهم من التأمينات لحفظ حقوق المشترك عند ترك العمل

توضيح مهم من التأمينات لحفظ حقوق المشترك عند ترك العمل
٠٣:٠١:٠٥ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ناشدت “التأمينات الاجتماعية”، صاحب العمل، بتسجيل السبب الحقيقي لاستبعاد المشترك عند تركه العمل.

وقالت إن ذلك يحفظ حق المشترك في الحصول على المنافع التأمينية ويعزز التزامك التأميني.

وكانت  المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،أعلنت – في وقت سابق – عن موعد صرف تعويض ساند لشهر رمضان.

موعد صرف تعويض ساند لشهر رمضان

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أنه يتم صرف التعويض شهريًا، علمًا بأن مواعيد الصرف لمستفيدي نظام التأمينات يوم 1 ميلادي من الشهر.

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مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج “ساند”

وعن مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج “ساند”، أوضحت مؤسسة التأمينات أنها تكون على النحو التالي:

1 – يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهر خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الأولى.

2- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثانية.

3- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثالثة.

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التأمينات الاجتماعية تُعلن عن موعد صرف تعويض ساند لشهر رمضان

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