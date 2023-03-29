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تفاصيل المشروع المشترك “أرامكو هواجين” لإنتاج البتروكيماويات في الصين

تفاصيل المشروع المشترك “أرامكو هواجين” لإنتاج البتروكيماويات في الصين

تفاصيل المشروع المشترك “أرامكو هواجين” لإنتاج البتروكيماويات في الصين
٠٢:٣٤:٠٩ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

جرت اليوم مراسم وضع حجر الأساس لمصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في شمال شرق الصين، حيث تبدأ شركة “أرامكو هواجين للبتروكيميائيات” في بنائهما.

وتُعد هذه الشركة مشروعًا مشتركًا بين أرامكو السعودية “30%” ومجموعة “نورينكو” (51%) ومجموعة “بانجين” الصناعية (19%)، وتعمل على تطوير المجمع في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية.

وأُعلن في 26 مارس، أن المجمع يُتوقع أن يعمل بكامل طاقته بحلول عام 2026.

ومن المتوقع أن تورّد أرامكو ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من لقيم النفط الخام إلى المجمع.

حجر الأساس

وشهد حفل وضع حجر الأساس، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن بن أحمد الحربي.

وسكرتير لجنة الحزب بمقاطعة لياونينغ ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بالمقاطعة، هاو بنغ.

وأيضا من بين الحضور: نائب أمين لجنة الحزب الإقليمية في مقاطعة لياونينغ وحاكم المقاطعة، ليشنغ لي.

ورئيس مجلس إدارة مجموعة نورينكو، شيكوان ليو.

وسكرتير لجنة الحزب ببلدية بانجين، وانغ بينغسين.

ونائب رئيس مجموعة “نورينكو”، زو وينشاو.

وقال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو ، محمد يحيى القحطاني : “يمثّل هذا المجمع علامة فارقة في جهودنا لدعم قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على مستوى عالمي ومتكامل في الصين.

وأضاف: نعتقد أن (أرامكو هواجين) ستكون نموذجًا يمضي بخطى ثابتة في قطاع صناعة البتروكيميائيات الحديثة في الصين.

اتفاقيات نهائية

وكانت أرامكو أعلنت في 27 مارس أيضًا عن توقيعها اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة بنسبة 10% في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة والمدرجة في بورصة شنجن (“رونغشنغ”).

وياتي ذلك  مقابل 24.6 مليار يوان صيني (3.6 مليارات دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية).

ومن خلال الشراكة مع “رونغشنغ” ومشروع “أرامكو هواجين” المشترك، ستورّد أرامكو إجمالي 690 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى مرافق التحويل العالي للكيميائيات في الصين.

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الكلمات الدلالية:
أرامكو البتروكيماويات السعودية الصين مشروع

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