لتفادي آلام الظهر.. احذر الأخطاء الخمسة عند جلوسك على المكتب

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يعاني أصحاب الوظائف المكتبية عادة من وجود مشاكل في الظهر بسبب استمرار الجلوس لساعات طويلة، وعدم الحركة من وقت لآخر.

وحذرت خبيرة تقوم بريطانية من خمسة أخطاء يومية يمكن أن تسبب مشاكل في الظهر.

-الضغط والإجهاد

وتقول الدكتورة جولييت هوبسون، إن الكثير من الناس لا يفعلون ما يكفي لتقليل الضغط والإجهاد في حياتهم اليومية، وبمرور الوقت، يمكن أن يسبب تراكم التوتر ألمًا في الظهر.

– عدم شرب كمية كافية من الماء

أشارت إلى خطأ آخر يرتكبه الموظفون في المكاتب، يتمثل في عدم وجود زجاجة ماء في متناول اليد في جميع الأوقات.

إذ يضمن الحفاظ على الماء تشحيم المفاصل، مما يقلل من الآلام في الظهر، وفق ما أوردت صحيفة “إكسبريس”.

-الأطعمة الغنية بالبروتين

أشارت هوبسون إلى عدم تناول أولئك الذين يعانون من مشاكل في الظهر ما يكفي من الأطعمة الغنية بالبروتين – وهي مهمة لأنها تحفز النمو والإصلاح داخل الجسم.

الحلويات

أيضًا، عندما يتعلق الأمر بالأنظمة الغذائية، يمكن أن تسبب الكثير من الحلويات مشاكل حول الظهر، حيث تؤدي الوجبات الخفيفة السكرية إلى الالتهاب.

عدم الحركة

التحذير الأخير للدكتورة هوبسون هو عدم ممارسة الحركة بشكل كافٍ، مما يشير إلى أنه يجب على الجميع الكتابة في هواتفهم لتنبيههم لذلك – وخاصة العاملين في المكاتب.

قالت: “قد لا يعرف الناس، لكن صحتنا الجسدية وصحتنا العقلية مترابطتان للغاية – إذا كان العقل متوترًا، فإن هذا يشير إلى الجسم بأنه في خطر”.

وتابعت: “يتفاعل الجسم مع الإجهاد عن طريق إطفاء العضلات القصيرة حول الفقرات، مما يؤدي إلى عدم عملها بشكل فعال، مما يجعلها عرضة للخروج عن المحاذاة، مما يتسبب في ألم العمود الفقري.

قد يتسبب هذا في مزيد من التوتر لدى الشخص – مما يعني دورة مستمرة من الألم والتوتر”.

أشارت الطبيبة إلى أن النهوض والتحرك لمدة 10 دقائق، كل 45 دقيقة، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

وأرجعت ذلك إلى أن المشي يعد طريقة رائعة لشد العضلات بعد فترة طويلة من الجلوس.

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