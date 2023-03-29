“اليورو يسجل 4.07”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
تواصل – فريق التحرير:
ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء، 29 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.02
دينار بحريني 9.95
دينار كويتي 12.25
ريال عماني 9.76
ريال قطري 1.03
جنيه إسترليني 4.63
فرنك سويسري 4.09
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أسعار العملات أمس
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:
درهم إماراتي 1.02
دينار بحريني 9.96
دينار كويتي 12.26
ريال عماني 9.76
ريال قطري 1.03
جنيه إسترليني 4.61
فرنك سويسري 4.09